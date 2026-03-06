Auszeichnung der IHK: Seit 25 Jahren „die Stimmen“ der Rhein-Zeitung
Vom Lesertelefon zum branchenübergreifenden Dienstleister: Der Kundenservice der Rhein-Zeitung in Koblenz betreut heute viele Auftraggeber. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer wurde das Unternehmen jetzt geehrt.
Sie sind „die Stimmen“ der Rhein-Zeitung – und noch viel mehr. Seit der Gründung 2001 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RZ-Kundenservice Ansprechpartner für Leser, Abonnenten und Anzeigenkunden des Verlages. Darüber hinaus bietet der Kundenservice seine Expertise auch anderen Unternehmen an.