Sie soll Nervenkitzel und Stadtpanorama vereinen: Die Zipline über den Rhein bei Koblenz ist zurück auf der Agenda. Nach Jahren hinter den Kulissen rückt die spektakuläre Seilrutsche erneut in die Öffentlichkeit. Wie ist der Stand, wie der Zeitplan?

Wenn es um die Geschwindigkeit geht, mit der die mutigen Seilrutscher künftig über den Rhein sausen, spielt das Gewicht der jeweiligen Person eine bedeutende Rolle. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner und der Cheftouristiker Claus Hoffmann – der fast zwei Meter misst – sind sich einig: Letzterer wird wohl etwas schneller unterwegs sein, wenn es denn so weit ist und die Koblenzer Zipline ihren Betrieb aufnimmt.

Fans der Seilrutsche sind sie ohnehin. Hoffmann betont die Einzigartigkeit der Pläne. Selbst mit Blick auf europäische Nachbarländer würde es schwierig, vergleichbare Seilrutschen zu finden. Das liegt nicht nur daran, dass die Zipline über den Rhein führen soll, was an und für sich schon eine ziemlich majestätische Angelegenheit werden könnte. Sondern auch daran, dass „diese Seilrutsche so intensiv in den urbanen Raum eingebettet wird“, so Hoffmann.

Bis zur Bundesgartenschau 2029 soll sie da sein

Die Zipline, die Seilrutsche über den Rhein, soll kommen – und zwar weiterhin bis spätestens zur Bundesgartenschau 2029, so betonten es nun in einem Pressegespräch mit unserer Zeitung Hoffmann, Langner und Matthias Nester. Nester ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz, in Sachen Zipline spricht er vorrangig als Gesellschafter der regionalen Marketinggesellschaft R56+, die das Projekt derzeit aussteuert. Hoffmann, Langner und Nester ist es ein Anliegen zu betonen, dass hinter den Kulissen zuletzt viel passiert ist.

Dazu gleich mehr. Vorher ergibt es wohl Sinn, einen kurzen Blick zurückzuwerfen und zu erklären, was es mit der Zipline eigentlich auf sich hat, um die es zumindest in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren sehr ruhig geworden ist.

Das Projekt, das auf eine Initiative Hoffmanns zurückgeht, kam Ende der 2010er-Jahre ins Gespräch. Seilrutschen kennt man, im Zweifel von Spielplätzen. Die Koblenzer Zipline hätte eine andere Dimension, würde vom Festungsplateau aus mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde über den Rhein führen. Sie soll ein echtes Highlight für Koblenz mit überregionaler Anziehungskraft werden, das besonders Jüngere in ihren Bann zieht. Ursprünglich war einmal angedacht, die Seilrutsche hin zum Dach des Forums Confluentes zu führen. Das Grundkonzept bleibt bestehen, doch die Seilrutscher werden wohl eher am Campingplatzgelände Lützel landen.

Gespräche hinter den Kulissen laufen

Wie auch Matthias Nester betont, ist in den vergangenen Jahren hinter den Kulissen Einiges auf den Weg gebracht worden. Es gab Gespräche, unter anderem auch mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und Welterbe-Experten. Eine Machbarkeitsstudie bestätigt, dass die Zipline umgesetzt werden kann, potenzielle Gesellschafter haben sich gefunden, eine Gesellschafterstruktur steht so weit. Auch wirtschaftlich betreiben lasse sich die Seilrutsche, so Nester. Kosten wird sie übrigens wohl einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Große Teile der Koblenzer Kommunalpolitik hatten sich schon vor Jahren hinter das Projekt gestellt.

Dennoch die Frage: Warum rücken Langner, Hoffmann und Nester das Thema Zipline ausgerechnet jetzt wieder in die Öffentlichkeit? Es lassen sich zwei Gründe festhalten. Zunächst einmal: Man ging zuletzt auch deswegen vorsichtig mit dem Thema Zipline um, weil zeitgleich die Debatte um die Verträglichkeit der Koblenzer Seilbahn mit dem Welterbe-Status des Mittelrheintals weiter ging. Auch wenn die Zipline weniger in die Landschaft eingreift als die Seilbahn und auch schneller wieder abgebaut wäre, meldeten sich in der Vergangenheit Kritiker zu Wort. Man wollte offenbar die Diskussion um den Welterbestatus des Mittelrheintals zuletzt nicht zusätzlich anheizen, indem man eine weitere Seilkonstruktion über den Rhein lauthals diskutierte.

Doch die Debatte um die Seilbahn ist nun ausgestanden, zumindest nahezu. Das Welterbe-Komitee der Unesco tagte im Juli in Paris, auch zur Koblenzer Seilbahn, ein Beschluss wurde gefasst. Offenbar gab es zwar erneut einige kritische Gedanken. Aber die Zeichen mehren sich, dass die Stadt Koblenz und das Land Rheinland-Pfalz wohl bald final und offiziell mitteilen können, worauf alle gespannt warten: Die Talstation wird umgebaut werden, die Seilbahn besteht dauerhaft, und dennoch bleibt der Welterbestatus erhalten.

Zur Wahrheit gehört – Grund zwei – außerdem, dass Ernst Knopp sich kürzlich zur Zipline auf eine Weise eingelassen hat, die bei den Seilrutschen-Vorantreibern bei R56+ und in der Koblenzer Touristik für Stirnrunzeln gesorgt haben dürfte. Der CDU-Mann, der im September bei den Oberbürgermeisterwahlen gegen David Langner antritt, ließ in einer Mitteilung verlauten, die Idee „einer spektakulären Seilrutsche über den Rhein wurde vor Jahren bereits diskutiert, aber nicht weiterverfolgt“.

Ringticket ist geplant

Er wolle diesen Impuls jetzt wieder aufgreifen. Laut Hoffmann, Langner, Nester wurde die Planung durchaus weiterverfolgt, nur zuletzt wurde eben wenig davon öffentlich.

Und übrigens noch einmal zur Seilbahn: Dass sie auch verkehrstechnisch mit der Zipline gemeinsam gedacht wird, betonen Nester und Hoffmann. Ein Zipline-Ringticket könnte künftig den Koblenzer ÖPNV, die Seilbahn als Verkehrsmittel, die Fähre Liesel und zudem mehrere Parkgelegenheiten miteinander verknüpfen, damit die Seilrutschen-Fans problemlos an- und abreisen können und hierfür auch verschiedene Optionen haben. „Wir sind uns sicher, dass die Zipline ein überregionales Aushängeschild für unsere Stadt werden könnte“, betont Hoffmann.