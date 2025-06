Unaufhörlich kreisen Segelflugzeuge über die Orte an der Mosel – einer hat es am Samstagnachmittag nicht mehr bis zum Flughafen in Winningen geschafft. Zum Glück ist nicht viel mehr passiert.

Garagendach statt Flughafen: An Pfingstsamstag kam es im Koblenzer Ortsteil Bisholder zu einem Unfall mit einem einsitzigen Segelflieger. Wie die Polizei berichtet, kam der Pilot gegen 16.45 Uhr aufgrund von Problemen beim Landeanflug leicht vom Kurs ab. Er musste auf einem nahe gelegenen Garagendach notlanden.

Es ist ein abseits gelegenes Wohngebiet am Rand des kleinen Bisholder, einem Ortsteil von Koblenz-Güls. Extrem ruhig ist es hier, nur Reiter und Spaziergänger mit Hunden sind unterwegs – und die am Himmel kreisenden Segelflieger, die den Flughafen in Winningen ansteuern oder verlassen.

Pilot kommt zur Beobachtung ins Krankenhaus

In Winningen landen wollte auch der 35-jährige Pilot am Samstag, aber das hat er nicht mehr geschafft. Stattdessen landete er auf dem Dach einer Garage, die hinter einem gepflegten Wohnhaus am Waldrand steht.

Er wurde laut Polizeiangaben dabei leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An der Garage und am Segelflieger entstand Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei.