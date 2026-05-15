Obdachlosigkeit in Koblenz „Seelenhund“ Lilly ist ihm wichtiger als das warme Bett Judith Nick 15.05.2026, 07:30 Uhr

i Chris Dreher zusammen mit seinem Hund an den Rheinanlagen in Koblenz Alexej Zepik

Chris Dreher und seine Hündin Lillifee leben in Koblenz auf der Straße. Die Stadt bietet Menschen wie ihm zwar Unterkünfte zum Übernachten an. Doch weil er „Lilly“ nicht mitnehmen darf, nutzt er sie nicht. Ergibt dieses Hilfssystem so überhaupt Sinn?

Es ist kurz vor neun, ein kühler Tag. Noch hat das „Mampf“ zu. Doch Chris Dreher und seine Hündin Lillifee warten schon vor dem Wohnungslosencafé. Neben ihnen stehen weitere Männer und Frauen in dicken zerschlissenen Jacken. Einer hat einen Rucksack und eine Isomatte dabei.







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