Handverlesen, trendig, nachhaltig: Das Secondhand-Kleidung kein Tabu mehr ist, zeigt MJ´s Vintage-Shop in Koblenz. Der 24-jährige Inhaber Jason Bonk spricht über den gewagten Sprung in die Selbstständigkeit und seine Leidenschaft für Mode.

Ein kleiner unscheinbarer Laden in der Koblenzer Gemüsegasse. Das Schaufenster wird von grünen Ranken geziert und vor der Tür steht eine kleine Tafel mit der Aufschrift „Alle Mäuse willkommen.“ Eine herzliche Einladung an Vintage-Liebhaber und Secondhand-Shopper. Besonders für die, die auf der Suche nach Kleidungsstücken sind, die in den 80ern hip und in den 90ern trendy waren, um es mal in den Jugendsprachen von damals auszudrücken.

Der 24-jährige Jason Bonk ist der Inhaber des gemütlichen Geschäfts. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, wie es ist, sich in jungen Jahren selbstständig zu machen und wie seine ausgewählte Vintage-Mode bei den Koblenzern ankommt.

i Der 24-Jährige Jason Bonk ist Inhaber des Secondhandladens MJ´s Vintage-Shop in der Koblenzer Altstadt. Mit dem Schild "Alle Mäuse Willkommen", begrüßt er an drei Tagen in der Woche seine Kunden. Kim Fauss

Nach dem Schild am Eingang hätten sich schon viele Leute umgedreht, erzählt Bonk. Es spiegelt die offene Art des jungen Unternehmers wider, der sich mit der Eröffnung des Ladens vor eineinhalb Jahren einen Traum verwirklicht hat. „Ich war schon immer modeaffin und habe Klamotten gekauft und privat wieder verkauft“, erzählt Bonk begeistert.

Als ein befreundeter Tätowierer mit seinem Studio aus dem Laden in der Gemüsegasse ausgezogen ist, kam ihm die Idee: Er übernimmt die Räumlichkeiten und macht daraus ein Geschäft für Secondhandkleidung im Vintage-Stil - also Kleidung die mindestens 20 Jahre alt ist und an Trends vergangener Jahrzehnte erinnert.

i Ein kleiner, unscheinbarer Laden in der Gemüsegasse. In MJ´s Vintage-Shop kommen Liebhaber gebrauchter Klamotten aus den 1980er, -90er und frühen 2000er Jahren auf ihre Kosten. Kim Fauss

Zu der Zeit gab es in Koblenz zwar bereits mehrere Läden, in denen gebrauchte Kleidung oder Ware verkauft wurde, aber „kein richtiges Vintage“, erklärt der junge Unternehmer. Der Secondhandladen sei sein Herzensprojekt. Und auch sich irgendwann selbstständig zu machen, erschien dem Koblenzer unvermeidbar: „Ich wusste schon immer, dass ich mein eigener Chef sein will.“

Bisher konnte er seinen Traum allerdings nur in Teilzeit leben, denn bis vor Kurzem war er noch Student. Neben seinem Mittelstandsmanagement-Studium stand er an drei Tagen in der Woche hinter der Ladentheke im Vintage-Shop. Hochschule und Wunschberuf gleichzeitig zu managen und dabei nicht das Privatleben und die eigenen Hobbys aus den Augen zu verlieren, war für Bonk mitunter die größte Herausforderung bei der Gründung, sagt er rückblickend.

In den Monaten zwischen der Schlüsselübergabe und der tatsächlichen Eröffnung des Ladens kamen dann noch Zweifel und Nervosität hinzu, vor dem Sprung ins kalte Wasser. „Man braucht auf jeden Fall Mut und Durchhaltevermögen“, erklärt Bonk, denn die Selbstständigkeit sei immer auch mit hohem finanziellen Risiko verbunden.

i Vintage Mode ist Jason Bonks Leidenschaft. Kim Fauss

Er selbst, aber auch seine Eltern haben in die Idee investiert – nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Herzblut. Gemeinsam mit der Unterstützung von Familie und Freunden ließ der Vintage-Liebhaber die Frage „Was, wenn es nicht klappt?“ hinter sich und stellte fest: Sein Plan geht auf. „Mittlerweile läuft es gut, ich habe auch schon einige Stammkunden“, zieht Bonk Bilanz.

Ursprünglich wollte der Koblenzer mit der Mode, die er verkauft, hauptsächlich seine eigene Altersgruppe ansprechen: Studenten und junge Menschen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen oder hoffen, mit kleinem Geldbeutel trendige Markensachen zu ergattern. Womit er nicht gerechnet hat: Auch viele Teenager wollen seine Vintage-Mode tragen. „Früher, als ich jünger war, war es verpönt, gebrauchte Klamotten zu tragen, heute ist es cool“, stellt er fest. Ebenfalls überraschend für den Inhaber: „Es kommen auch viele Leute im mittleren Alter vorbei, und das sogar regelmäßig.“

Anders als die meisten Secondhand-Läden kauft Bonk die Kleidung nicht in Massen. Jedes Teil wählt er einzeln aus und sucht im Angebot der Großhändler nach Qualität statt Quantität. Er setzt besonders auf Klamotten, die aus den USA importiert wurden: „Mit der Hip-Hop und Biker-Kultur haben die einfach am meisten zu bieten“, erklärt er.

Dass der junge Unternehmer bei jedem Kleidungsstück genau geschaut hat, ob es zu ihm und seinem Laden passt, wird beim Durchstöbern der prall gefüllten Kleiderstangen deutlich. Der Großteil des Angebots besteht aus Herrenkleidung. Ausgefallen, aber dennoch trendig, angehaucht vom Stil vergangener Jahrzehnte – so wie Bonks aktuelles Lieblingsstück. Stolz präsentiert er eine schwarze Biker-Jacke aus Leder mit USA-Print, die aussieht, als komme sie aus einem typisch amerikanischen Hollywoodstreifen der 90er-Jahre.

i In dem kleinen Laden können die Vintage-Liebhaber durch prallgefüllte Kleiderstangen stöbern. Jedes Teil hat Jason Bonk selbst ausgewählt. Kim Fauss

Manchmal verkauft Bonk auch Kleidung, die er auf Flohmärkten ausfindig gemacht hat, „davon füllt man aber keinen Laden“, weiß er. Auch aus seinem eigenen Kleiderschrank hatte der modebewusste Koblenzer schon das ein oder andere Teil im Sortiment.

Die handverlesenen Kleidungsstücke treffen dabei nicht nur seinen eigenen Geschmack, sondern scheinen auch den vieler Koblenzer. „Ich sehe Menschen auf der Straße, die etwas aus meinem Laden tragen. Das ist ein tolles Gefühl“, berichtet der junge Ladeninhaber. Und wenn es nach ihm geht, kann das auch noch lange so weiter gehen. Sein Bachelorstudium hat der 24-Jährige beendet und möchte den Laden künftig in Vollzeit betreiben. Bonk ist überzeugt: „So lange ich Spaß an Klamotten habe, wird es dieses Laden geben. Ich mache das wirklich mit Herzblut.“