Der Christopher Street Day (CSD) wird in Koblenz ab Freitag gefeiert: samt Party, Demo am Samstag und Bühnenprogrammen. Ein Team von sechs Menschen arbeitet seit Monaten daran, dass am Wochenende Tausende an der Liebfrauenkirche feiern können.

Pride-Week, CSD oder queer: Diese Worte sind in den vergangenen Wochen auf etlichen farbenfrohen Plakaten in Koblenz zu lesen gewesen. Sie bewerben den Christopher Street Day und die Pride-Woche in der Stadt, die mit dem Hissen der Fahne am Rathaus vergangenen Donnerstag, 7. August, begann. Die breite Werbeunterstützung in Koblenz war nicht immer so, wie im Gespräch mit den Organisatoren deutlich wird. Die Unterstützung für queere Menschen wächst also. Und die Macher hoffen, dass das Angebot der Pride-Woche auch von Jahr zu Jahr weiterwächst. Als „queer“ bezeichnen sich übrigens Menschen, die sich nicht den traditionellen Geschlechteridentitäten oder sexuellen Orientierungen zugehörig fühlen.

Sechs Menschen (siehe Infobox) und ein Hund sind in Koblenz seit Monaten damit beschäftigt, Veranstaltungen für die Pride-Woche und das CSD-Wochenende zu organisieren. Zwei von ihnen, Marcel Witt und Udo Eulgem, beantworten via Sprachnachrichten unsere Fragen zum Organisationsteam. Witt ist Wirt der Szenebar Kurioos im Altengraben, und Eulgem ist bekannt als Travestiekünstlerin Dörthe Dutt. Eulgem lebt seit 1987 offen schwul in Koblenz, und Marcel Witt ist seit über zehn Jahren als schwul geoutet.

i Hund Olaf gehört fest zum Orga-Team der Pride-Week in Koblenz und sorgt für gute Laune. Tommy Baumann

Im Vorgespräch hieß es, ihr habt einen Hund in eurem Team. Welche Rolle übernimmt er?

Udo Eulgem: Ja, das ist unser Gute-Laune-Hund Olaf, der zu Chris und Tommy gehört. Er liebt Umarmungen und versprüht eigentlich immer gute Laune. Wenn uns gerade einmal nicht zum Lächeln ist, hat unser lieber Olaf dafür eines im Gesicht. Daran können wir uns immer erfreuen.

Außenstehende sehen nicht, wie aufwendig es ist, die Pride-Woche zu organisieren, oder?

Udo Eulgem: Wir haben den CSD im letzten Jahr aus dem Dornröschenschlaf erweckt und uns zum Ziel gemacht, auch außerhalb des Wochenendes Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Community in einer Pride-Woche zu veranstalten. Wir haben, weil wir das mit einem kleinen Team nicht allein schaffen können, Vereine und Initiativen angeschrieben, wobei der Erfolg etwas ausblieb.

Marcel Witt: Unsere Arbeit fing schon eine Woche nach dem CSD 2024 an. Wir haben Feedbackbögen rausgeschickt, haben uns von allen möglichen Leuten angehört, was gut war, was wir besser machen können. Ein erstes großes Treffen fand dann im Januar statt, wo wir erste Pläne machten, wie es weitergeht. Dann kam relativ schnell die heiße Phase. Die Frequenz der Treffen wurde schnell von alle drei auf alle zwei Wochen gelegt, der Austausch ist mittlerweile täglich in unserer Whatsappgruppe.

Was ist die größte Herausforderung bei der Organisation?

Udo Eulgem: Das Wichtigste bei so einer großenm Veranstaltung sind die Sponsoren. Erst wenn wir die finanzielle Unterstützung sicher haben, können wir in eine Planung gehen, damit das Risiko nicht komplett an unserem Veranstalter hängen bleibt. Zumindest wollen wir einen Teil abfedern.

Marcel Witt: Die Sponsoren sind Menschen, die unfassbar wichtig für die Community sind. Ohne die könnte man einen CSD in dieser Größenordnung nicht machen, könnte vielleicht nur eine Teppichbühne auf die Beine stellen, aber das ist nicht unser Anspruch oder unser Ziel. Wir wollen eine ganz große Sichtbarkeit, um Leute zu erreichen und abzuholen, die auch außerhalb unserer Bubble (gleich gesinntes Umfeld, Anm. d. Redaktion) zu erreichen sind.

Was steht an, wenn die Unterstützung durch Sponsoren gesichert ist?

Udo Eulgem: Dann geht es ans Booking der Künstler, an Gespräche, an Öffentlichkeitsarbeit, es geht um die komplette Planung vom Bühnenprogramm, von Tombola, von Bingo. Es geht um Layouts, um die Gestaltung, die Außenwerbung in Köln, wo wir unseren Truck haben, wo wir sichtbar sind. Es geht um den Auftritt bei Social Media, um auch dort auf die Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Und natürlich wollen wir die queere Community abholen. Am Ende macht man es ja für die queere Community in Koblenz.

i Freuen sich über die neue Regenbogenflagge, die zur Pride-Week am Rathaus gehisst wurde (von links): Udo Eulgem, Marcel Witt, Dani Sorg und Jens Prangenberg. Sie gehören zum Kernteam, das die Pride-Week samt CSD-Party organisiert. Die neue Fahne beinhaltet jetzt auch Symbole für trans- und intergeschlechtliche Menschen. Tommy Baumann

Was macht euch an der Vorbereitung am meisten Spaß?

Marcel Witt: Die magischen Momente, wo du merkst, dass alles, was wir uns ausgedacht haben, funktioniert, dass die Zahnräder ineinandergreifen, sind toll. Für mich gibt es zwei Momente, und da bekomme ich beim Erzählen auch wieder Gänsehaut. Der eine war, als am Samstagnachmittag die Demo angekommen ist, und der fast leere Platz an der Liebfrauenkirche in Koblenz, wo vorher nur unser Personal war, auf einmal mit Regenbogenfahnen, Transfarben, mit bunten Menschen, mit friedlichen Menschen, proppevoll war, und wir den CSD eröffnet haben.

Und der zweite Moment war später so gegen 22 Uhr, als das Programm zu Ende war, und wir mit dem gesamten Orga-Team noch mal oben auf der Bühne standen, Lukas und Dörthe Dutt „Regenbogenfarben“ gesungen haben, der Platz mitgesungen und mitgefeiert hat, das war schon magisch. Das sind so Momente, die machen richtig richtig Spaß.

i Der Platz an der Liebfrauenkirche: Beim CSD in Koblenz werden bunte Fahnen vor der Bühne geschwenkt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zum Orga-Team der Pride und der CSD-Party gehören:

Chris Eyter und Tommy Baumann sind ein schwules Paar. Eyter hat sich stark in der Orga eingebracht, so Marcel Witt. Dani Sorg kommt laut Witt aus der Veranstaltungsbranche, ist heterosexuell und lebt mit einem Mann. Jens Prangenberg lebt schon lang offen schwul, ist laut Witt mit queeren Events und Partys groß geworden – sowohl im Sinne von erwachsen geworden als auch beruflich bekannt geworden. Ihm gehört u.a. das Kurioos. Udo Eulgem ist als Travestiekünstlerin Dörthe Dutt bekannt, lebt seit 1987 offen schwul und ist Gestalter für visuelles Marketing. Marcel Witt ist Wirt des Kurioos, lebt seit über zehn Jahren offen schwul, engagiert sich für die Community.

Aber auch die Vorbereitung: In der stressigen Phase, wo man letzte To-do-Listen abhakt, beginnt irgendwann so ein Kribbeln, eine Vorfreude, wo man sagt: Jetzt ist es Zeit, dass Donnerstag ist, dass der Aufbau beginnt, dass Freitag ist und die ersten Gäste da sind. Die Vorfreude und das Wissen, dass man mit wenigen Menschen ganz viel Großes bewegen kann.

Warum ist der CSD heute noch wichtig, wo sich schon viel für die Rechte der queeren Menschen getan hat?

Udo Eulgem: So lange queere Menschen immer überlegen müssen, ob sie mit ihrem Partner Hand in Hand durch eine Stadt, durch eine Gegend, durch eine Straße laufen können, und immer schauen müssen, ob es gefährlich sein könnte, ob man verbal oder mit Blicken oder sogar körperlich angefeindet wird, so lange braucht’s den CSD, so lange müssen wir auf die Straße gehen.

Und ja, es hat sich viel getan bei den Rechten, und es hat sich aber auch viel getan bei den (politisch, Anm. d. Red.) Rechten. Wir sehen gerade den Rechtsruck international aber auch in Deutschland. Wir haben einen Kanzler, der sich ganz klar positioniert und uns als einen Zirkus bezeichnet. Was natürlich Wasser auf die Mühlen derer ist, die uns eh nicht wohlgesonnen sind. Und insofern verspürt man wieder mehr Abneigung und mehr Intoleranz als die Jahre davor.

Marcel Witt: Das rechte Spektrum ist fast ausnahmslos das Spektrum, das der queeren Community definitiv nicht wohlgesonnen ist.

i Dörthe Dutt (Udo Eulgem) im vergangenen Jahr beim CSD in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Welche Botschaft möchten Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben, die sich gerade mit ihrer Identität auseinandersetzen?

Udo Eulgem: Ich würde den jungen Leuten definitiv sagen: Steht zu euch selber, lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Nur ihr wisst, was für euch gut ist. Und ihr müsst diesen Weg beschreiten, den kann niemand anderes für euch beschreiten, egal welcher Weg es ist.

Ich kann‘s nur aus meiner Erfahrung sagen, ich wurde sehr stark angefeindet, es waren die 1980er, es war eine wirklich wilde Zeit, da war es nicht so leicht, sich zu outen. Und ich glaube, es ist heute auch wieder etwas rückläufiger, dass es wieder ne andere Nummer ist. Und dann gibt es ja auch das Thema „nicht binäre“-Identität (sich keinem Geschlecht zugehörig fühlend, Anm. d. Red.) und Transidentität (sich einem anderen als dem bei Geburt zugeschriebenen Geschlecht zugehörig fühlend, Anm. d. Red.), wo es ja noch schwieriger wird, weil es ja eben nicht so in der Mitte der Gesellschaft ist. Da ist schwul und lesbisch schon ein bisschen mehr akzeptiert heutzutage.

Austausch mit anderen Organisatoren

Marcel Witt vom Orga-Team der Pride-Week und der CSD-Party erklärt, dass sich das Team auch mit der Queerbeauftragten der Stadt Koblenz, Patricia Pederzani, austauscht, die für das Angebot auf dem Münzplatz zuständig ist, ebenso mit Oliver Antpöhler-Zwiernik und Patrick Zwiernik, die für die CSD-Demo in Koblenz zuständig sind. kst