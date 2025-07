Seit 60 Jahren feiert das Moseldorf Hatzenport sein beliebtes Wein- und Heimatfest. Die stimmungsvolle Veranstaltung verbindet moselländische Lebensfreude, Genuss beim Wein, Geselligkeit und beste Unterhaltung. Das Jubiläumsprogramm bot nun Traditionelles – aber auch tolle Überraschungen.

Engagiert und heimatverbunden

Seit 1971 werden in Hatzenport engagierte und heimatverbundene junge Damen zur Weinkönigin gekrönt. Die sympathischen Botschafterinnen vertreten in ihrem „Amt“ den heimischen Wein, fleißige Winzer, Brauchtum und natürlich den Weinort Hatzenport. Viele ehemalige Majestäten unterstrichen ihre Verbundenheit und gaben sich beim Fest in diesem Jahr ein Stelldichein. Für sie ist der Besuch des Festes stets eine angenehme Pflicht, verbunden mit schönen Erinnerungen.

i Weinkönigin Franziska verabschiedete sich mitsamt ihren Prinzessinnen am Ende ihrer Amtszeit mit emotionalen und tollen Erinnerungen von der Hatzenporter Weinfestbühne. Erwin Siebenborn

Eine Schärpe verriet den Namen der Regentin und das Krönungsjahr. So wie Elisabeth Seis, die im Jahre 1971 als erste Königin des Moseldorfes die Krone trug. Auch zahlreiche junge Männer, die in den vergangenen Jahrzehnten Weingott Bacchus verkörperten, ließen sich das Jubiläumsfest nicht entgehen. Wie gewohnt verantwortete Hans-Peter Schössler die Moderationen.

Schöne Momente

Weinkönigin Franziska verabschiedete sich nach zwei Jahren Amtszeit voller schöner Momente zusammen mit ihren Prinzessinnen aus dem Amt und kündigte für das nächste Jahr eine Nachfolgerin an. Die Band „Altneubau“ heizte am Abend tüchtig ein und sorgte für eine lange Tanznacht. Die Winzer kredenzten flüssige Schätze aus sonnenverwöhnten Hatzenporter Steillagen.

i Elisabeth Seis (rechts) trug 1971 als erste Hatzenporter Weinkönigin die Krone. Vor 50 Jahren war Anita Bertram (links) Weinregentin des Moselortes. Sie erinnern sich gerne an ihre Regentschaft. Erwin Siebenborn

Am Samstag spielte auf dem Festplatz dann die Stadtkapelle Münstermaifeld auf und abends begeisterte „Betobe“ mit Rock, Pop, aktuellen Hits und beliebten Oldies. Am Sonntag startete das Fest mit dem musikalischen Frühschoppen und Zaubereien für Kinder. Am Nachmittag bewegte sich ein Festzug durch den Weinort.

i Die ehemaligen und aktuellen Hatzenporter Weinmajestäten gaben sich beim Wein- und Heimatfest ein Stelldichein. Erinnerungen wurden wach. Erwin Siebenborn

Fantasievolle Wagen und Motive rund um die Historie des Dorfes und des Weines machten ihn zum Erlebnis. Am Montag zeichnen die Rocker von „Aber hallo“ für einen tollen Ausklang verantwortlich.