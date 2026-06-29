Suchaktion mit Hubschrauber Schwimmer im Rhein lösten Großeinsatz in Koblenz aus Matthias Kolk 29.06.2026, 11:00 Uhr

i Ein Schiff der Wasserschutzpolizei fährt auf dem Rhein. (Symbolfoto) Bernd Thissen/dpa

Mit Hubschrauber, Booten und vielen Einsatzkräften werden vor wenigen Tagen drei Schwimmer im Rhein gesucht. Der Großeinsatz endet letztlich glimpflich. Die Polizei warnt vor dem Schwimmen in dem Fluss.

In Koblenz haben drei Schwimmer vor wenigen Tagen einen Großeinsatz ausgelöst. Am späten Donnerstagabend, 25. Juni, ging um kurz vor 23 Uhr ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Koblenz teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Nach Angaben eines Zeugen waren drei Personen in den Rhein gegangen und anschließend von der Strömung abgetrieben worden.







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