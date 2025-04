Schwimmen wird in der VG Vallendar teurer – zumindest für manche. In seiner jüngsten Sitzung hat der Verbandsgemeinde (VG)-Rat unter Leitung von Bürgermeister Adolf T. Schneider (parteilos) teils deutliche Preiserhöhungen beschlossen. Doch auch die Öffnungszeiten werden verlängert, und je nachdem könnte mancher sogar künftig kostenlos ins Freibad der Stadt Vallendar kommen.

Öffnungszeiten: Erst mal die gute Nachricht: Die Öffnungszeiten des Freibades werden erhöht von 65 Stunden auf mehr als 70 Stunden. Zwei Varianten standen dem Rat zur Auswahl, nach Zusammenarbeit mit Kevin Joost, Meister für Bäderbetriebe im Vallendarer Freibad. Variante 1 sähe eine Öffnungszeit von 13 bis 19 Uhr vor, mit einer Kassenkraft, Bademeister und Rettungsschwimmer, zudem mit zwei Kräften der DLRG. Bei Variante 2 wäre von 11 bis 19 Uhr geöffnet, mit zwei Kassenkräften, einem Bademeister und Rettungsschwimmer sowie drei Kräften der DLRG. Der Rat stimmte mit 20 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen für Variante 2.

Regulärer Eintritt wird zwei Euro teurer

Neue Preise: Erhöht wurde neben den Zeiten fürs Schwimmen, allerdings auch die Kosten für Besucher. So stimmte der Rat für eine Erhöhung der Einzelkarte im Normaltarif, die bis jetzt 5 Euro gekostet hatte, auf 7 Euro. Ein vorheriger Vorschlag, auf 8 Euro zu erhöhen wurde abgelehnt. Eine Ermäßigung bis einschließlich 15 Jahren legte den Preis bisher auf 3 Euro fest, nun sollen auch ermäßigte Karten 4 Euro kosten.

Kinder bis 3 Jahren zahlen weiterhin nichts. Kinder ab 4 Jahren zahlen statt wie bisher 2 Euro nun 3 Euro. Jedes weitere mitgebrachte Kind zahlte bisher 1 Euro, diesen Punkt wollte die CDU nun streichen, da künftig alle Kinder den gleichen Preis zahlen – oder eine Familienkarte erworben werden solle. Hierfür stimmt der Rat mit knapper Mehrheit. Eine Familientageskarte kostete 11 Euro und soll nun 15 Euro kosten, auch dies wird mit knapper Mehrheit beschlossen.

Für 6 Euro gab es bisher die Familienabendkarte, diese wird nun 7 Euro kosten. Die Abendkarte sollte von 3 auf 4 Euro angehoben werden, der Rat lehnte dies ab. Auch eine Preiserhöhung von 3 auf 4 Euro für Frühschwimmer wurde abgelehnt.

Die 50-Punkte-Karte sollte von 40 Euro auf 60 Euro erhöht werden, der Vorschlag kam von der CDU, allerdings mit einem Hinweis auf einen 10-prozentigen Nachlass für Anwohner. Den fand die SPD schwierig zu prüfen und stellte die Frage, ob eine Ausweispflicht in die Karte eingebunden ist. Das musste Joost vom Freibad verneinen, die Karten könnten weitergegeben werden. Die Grünen gaben zu bedenken, dass beim neuen Preis von 7 Euro bei einer 50er-Karte ein Punkt offenbleibt (7x7 ergibt 49 Punkte).

„Schuld“ an der Unstimmigkeit sei laut CDU, dass sie noch von einer Erhöhung des Tagestickets auf 8 Euro ausgegangen war. Die SPD sieht den Vorteil der Punktekarte – auch für die Kassierenden, die hierdurch entlastet würden – so nicht mehr gegeben. Daher sei es sinnvoll, mit dem Preis auf 45 Euro runterzugehen, damit die Leute weiter einen Anreiz haben, diese Karte zu kaufen. Die Grünen fragen, ob es im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit nicht ein Widerspruch sei, zwischen Anwohnern und anderen Nutzern zu unterscheiden. Immerhin kämen zwei Drittel der Nutzer nicht aus der VG. Dem hält VG-Chef Schneider entgegen: Die Anwohner kommen demnach als solche aber auch für Kosten des Schwimmbades mit auf. Letztlich stimmte der Rat für die 50-Punkte-Karte für 45 Euro als Neupreis. Der 10-prozentige Rabatt für Anwohner wurde allerdings abgelehnt.

Die 100-Punkte-Karte lag preislich bei 70 Euro und sollte laut CDU 90 Euro kosten – ebenfalls inklusive einer Ermäßigung für Anwohner um 10 Prozent. Die CDU wollte ihren Antrag nach einer Neurechnung nun verändern und 84 Euro als Höchstpreis angeben. Der Rat stimmt für den neuen Preis, die 10-prozentige Ermäßigung wird erneut abgelehnt. Die Leihgebühr für Liegen wird von 2 auf 5 Euro erhöht.

Ehrenämtler kommen günstiger ins Bad

Für wen könnte es günstiger werden: Der Rat möchte den Eintritt für verschiedene Nutzer aus dem ehrenamtlichen Bereich günstiger – oder sogar kostenfrei – gestalten. Dazu zählen vor allem Ehrenamtler aus einem sicherheitsrelevanten Bereich und solche, die Schwimmen als Kernkompetenz trainieren müssen, wie Feuerwehrleute beispielsweise. Die CDU schlägt allgemein 50 Prozent Nachlass für Ehrenämtler vor, der Vorschlag wird abgelehnt. Die FWG schlägt 10 Prozent Nachlass für Ehrenamtler mit der sogenannten Juleica-Karte (Jugendleiterkarte) vor sowie Nachlässe für alle Rettungsdienstler (Feuerwehr, DRK, Malteser und weitere).

Die Grünen sprechen sich ebenfalls für 10 Prozent Nachlass für Besitzer der Juleica-Karte aus, zudem würden sie Personen, die zu Rettungszwecken auf körperliche und schwimmtechnische Leistung angewiesen sind, den Eintritt frei geben. Aus den Reihen der FWG wurde der Vorstoß kritisch betrachtet, da es die „Blaulichtfamilie“ unter einen gewissen Scheffel stelle, es wird befürchtet, dass die Sonderbehandlung den Rettungskräften nur schaden könne.

Die SPD gibt zu Bedenken, dass Träger der Juleicakarte bisher schon begünstigt waren. Es sei nichts sicher festgeschrieben, sagt VG-Chef Schneider, das wolle man nun nachholen, auch damit Betreffende Ansprüche stellen können und eine Dokumentation nach außen möglich wäre. Der Antrag über 10-Prozent Ermäßigung für Juleica-Karten-Besitzer und kostenfreie Nutzung für Rettungskräfte, die Schwimmen als Kernkompetenz haben, wurde vom Rat angenommen.

Sonstige Nutzungen: Die VG-Verwaltung arbeitet zudem an einem Vertrag, der vorsieht, dass Vereine und Dritte die Flächen des Schwimmbades mieten können. Der Rat stimmte zunächst über den Verwaltungsvorschlag ab und nahm diesen mit Mehrheit an. Vereine innerhalb der VG zahlen eine Miete von 20 Euro für das Schwimmerbecken pro Stunde, Vereine außerhalb der VG zahlen 25 Euro, ebenso gemeinnützige Organisationen; Sonstige und Gewerbetreibende zahlen 35 Euro. Für Sprungturm und Becken zahlen VG-Vereine 30 Euro, externe Vereine und gemeinnützige 35 Euro, Sonstige und Gewerbetreibende 50 Euro. Das Freizeitbecken kostet VG-Vereine 25 Euro, externe und gemeinnützige 35 Euro und Sonstige und Gewerbetreibende 40 Euro. Schulen zahlen für alle Bereiche keine Miete.

Bekommen Schüler weiter Fahrtkostenzuschüsse?

Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Empfehlung des Hauptausschusses, die Fahrtkostenzuschüsse ab dem kommenden Schuljahr für die Konrad-Adenauer-Realschule Plus einzustellen. Die Grünen betonen, dass es einige Kinder gibt, die aus Niederwerth oder Urbar kommen und deren Eltern finanziell nicht ausreichend begünstigt sind. Teils müssten diese die Wegstrecke dann zu Fuß zurücklegen. Ob man den Kindern nicht eine ähnlich teure Deutschlandkarte zur Verfügung stellen könne, damit sie auch an Ausflügen und Wandertagen teilnehmen könnten. Die CDU wirft ein, dass es ungerecht sei, wenn etwas nur für einen Teil gelte, daher sollte man die Zuschüsse abschaffen. Auch die SPD erinnert an teils gefährlich Streckenabschnitte als Schulweg, der Preis sei ja zudem überschaubar. Letztlich lehnt der Rat mit großer Mehrheit die Streichung der Zuschüsse ab. Eine gute Nachricht zum Schluss: Der Haushalt der VG ist am 4. Februar genehmigt worden.