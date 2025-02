Schwerdonnerstag in und um Koblenz fest in Frauenhand

i Ihre Tollitäten lassen sich in Mülheim-Kärlich durch die Menge an Narren und Jecken fahren. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Olau, Helau, Alaaf: Der Straßenkarneval hat begonnen. Immer wieder kommt die Sonne raus an diesem närrischen Feiertag, als sich bunt gekleidete Fußgruppen durch die Straßen in Koblenz und der Region schlängeln. Rathäuser sind nun fest in Frauenhand.

Aus Frauensicht ist es der höchste närrische Feiertag, und das haben wieder Tausende (auch Männer) in Koblenz und der Region bewiesen: Bei Umzügen an Rhein und Mosel, bei Dutzenden Veranstaltungen, in Kneipen und auf der Straße haben feiernde Närrinnen und Narren an Weiberfastnacht friedlich die Macht an sich gerissen, haben geschunkelt, gesungen, getanzt, gelacht.

