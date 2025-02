Möhnen regieren die Straßen Schwerdonnerstag in der Region 24.02.2025, 17:10 Uhr

i Tausende Besucher feiern in Mülheim-Kärlich den Auftakt des Straßenkarnevals. Der Möhnenumzug der Stadt lockt Karnevalisten aus der ganzen Region in die Stadt. Kevin Rühle

Nur noch ein paar Tage, dann übernehmen die Möhnen an Weiberfastnacht das Zepter. Die RZ hat nachgefragt, wie es mit den Vorbereitungen steht, und worauf die Jecken sich freuen können.

Nur noch ein paar Tage, dann heißt es in Mülheim-Kärlich „der Zuch kümmt“. Am Schwerdonnerstag regieren dort und an vielen anderen Orten die Möhnen. Ganz in Feierlaune ist Martina Niepagen noch nicht. Die Präsidentin des Möhnen-Club Mülheim 1950 arbeitet gerade noch auf Hochtouren daran, dass der Möhne-Umzug am Donnerstag, pünktlich um 14.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen