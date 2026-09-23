Demo in Koblenz Schweigemarsch macht auf Zwangsprostitution aufmerksam Doris Schneider 23.09.2026, 09:00 Uhr

i Das Bild zeigt den Schweigemarsch aus dem Oktober 2023: In Koblenz demonstrieren auch in diesem Herbst Menschen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Am Samstag, 26. September, gehen wieder viele auf die Straße. Sascha Ditscher

Ganz in Schwarz sind die Menschen gekleidet, die durch die Koblenzer Altstadt gehen. Wie an einer Kette angebunden, schweigend. Sie nehmen an einem Protestmarsch gegen Menschenhandel und Prostitution teil. Das steckt dahinter.

Fast liebevoll wird es „das Rotlichtmilieu“ genannt, aber was dahinter steckt, ist oft der pure Horror: Frauen werden häufig gezwungen, als Prostituierte zu arbeiten, sie müssen Freier bedienen, bekommen Drogen, damit sie das aushalten, sind oft nur ganz kurz in einer Stadt und werden dann ins nächste Bordell gekarrt, wie viele aus der Szene berichten.







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