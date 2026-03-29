Freunde der Bundesgartenschau Schwebende Kunstausstellung in den Seilbahn-Gondeln Marie Volz 29.03.2026, 17:00 Uhr

i Karikaturen von Philipp Dott sind bis Ende des Jahres in den Seilbahn-Gondeln zu sehen. Marie Volz

Die Fahrt mit der Koblenzer Seilbahn ist an sich schon spektakulär. Zu den Ausblicken können die Gäste aber außerdem Kunstwerke betrachten. Die schwebende Ausstellung ist in diesem Jahr mit Werken von Philipp Dott bestückt. Was es zu sehen gibt.

Neben dem schönen Ausblick auf Koblenz, die Festung Ehrenbreitstein und den Rhein kann man nun beim Gondelfahren auch wieder Kunst bestaunen. Zu sehen in den Kabinen der Koblenzer Seilbahn sind Karikaturen und Zeichnungen des Koblenzer Künstlers Philipp Dott in der Ausstellung „Schwarz-weiß .







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