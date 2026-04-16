Moselweinkönigin an Bord Schwarzwälder Flößer machen Station in Kobern-Gondorf Erwin Siebenborn 16.04.2026, 13:30 Uhr

i In Kobern-Gondorf darf Ehrengast Teresa Oster, die Moselweinkönigin, von Bord steigen. Sie war bei einem kleinen Teil der Fahrt mit an Bord. Erwin Siebenborn

Mit der Moselweinkönigin an Bord legte ein 250 Kilometer gereistes Traditionsfloß am Koberner Ufer an. Die Schiltacher Flößer beleben damit ein fast vergessenes Handwerk und trotzen Schleusen sowie Nieselregen.

Vor wenigen Tagen rieben sich vermutlich viele Moselaner beim Blick auf ihren Fluss verwundert die Augen. Der Grund war ein Floß, das gesteuert von Flößern aus Schiltach (Schwarzwald) kontrolliert seinen Kurs fand. Nach Floßfahrten auf der heimischen Kinzig, dem Rhein, Neckar, der Donau, Weser und Elbe gaben die Männer aus dem Schwarzwald jetzt auch der Saar und Mosel die Ehre.







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