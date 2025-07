Ein Autofahrer ist durch eine Fahrradstraße gerast, hat mehrfach eine rote Ampel ignoriert und ist dann auf der B9 geflüchtet. Nach einem Vorfall am Samstagabend sucht die Polizei nun dringend Zeugen.

Das ist passiert: Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizei in der Casinostraße auf einen schwarzen Audi aufmerksam. Dieser fuhr im Bereich der Fahrradstraße mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Stadt ist voller Menschen, der Mann rast einfach weiter

An der Kreuzung zur Clemensstraße fuhr der Fahrer des schwarzen Audi bei Rot über die Ampel und geradeaus Richtung Parkhaus Schängel-Center. Der geplanten polizeilichen Kontrolle entzog sich der Fahrzeugführer, indem er eine Kehrtwende durchführte und erneut mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Clemensstraße weiterfuhr, obwohl sich dort zahlreiche Fußgänger aufhielten. Die Stadt war auch wegen des Altstadtfestes und des guten Wetters voll.

Auf der B9 Richtung Andernach gefährdet er andere Autofahrer

Nach erneutem Rotlichtverstoß fuhr der Mann in Richtung Pfuhlgasse und dann mit hoher Geschwindigkeit auf die B9 in Fahrtrichtung Andernach. Auch auf dieser Strecke kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern durch den vor der Polizei flüchtenden Fahrzeugführer, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Gegen den Verantwortlichen wird nun unter anderem wegen verschiedener Straßenverkehrsgefährdungen und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt, heißt es in der Mitteilung. Laut Polizei ist der Fahrer noch nicht zweifelsfrei ermittelt, wie eine Nachfrage unserer Zeitung ergab.

Die Polizei bittet Zeugen und/oder Geschädigte, sich unter Telefon 0261/92156-300 bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.