Frauen brauchen Unterstützung Schwangerschaftsabbruch ist in Koblenz oft ein Problem Doris Schneider 26.09.2026, 08:00 Uhr

i Das Foto zeigt OP-Besteck für einen Schwangerschaftsabbruch. In Koblenz gibt es nur sehr wenige Stellen, an denen Frauen einen Abbruch vornehmen lassen können. Uwe Anspach/dpa

Frauen, die ungewollt schwanger sind und einen Abbruch vornehmen lassen möchten, werden nach wie vor häufig kritisch beäugt. Und sie haben oft Probleme, Ärzte zu finden, die ihnen helfen – auch in Koblenz, zeigt ein Blick auf die Situation hier.

Am Montag, 28. September, wird beim weltweit begangenen „Safe abortion day“, dem Tag des sicheren Schwangerschaftsabbruchs, auf die Situation von ungewollt schwangeren Frauen hingewiesen. Auch in Koblenz und der Region haben die Frauen große Probleme: Nur ganz wenige Ärzte und Kliniken nehmen überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch vor, und die Probleme fangen sogar schon viel früher an: „Die Frauen finden keine Gynäkolog∗innen, um die ...







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