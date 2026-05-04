Viele Eltern von Grundschulkindern und Anwohner in der Koblenzer Goldgrube sehen die Pläne für eine Interimsschule in ihrem Stadtteil kritisch. Die Stadt sucht nun den Austausch – und zwar noch bevor der Stadtrat eine finale Entscheidung trifft.
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Noch bevor final entschieden ist, ob das Max-von-Laue-Gymnasium übergangsweise in die Goldgrube ziehen wird, sucht die Stadt den Dialog mit Bewohnern des Stadtteils. Am Dienstag, 12. Mai, wird es eine Infoveranstaltung in der Turnhalle der Grundschule Pestalozzi geben.