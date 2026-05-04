Stadt Koblenz erläutert Pläne Schulstandort: Infoabend für Bürger in der Goldgrube Matthias Kolk 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Der Straßenname "An der Overbergschule" zeigt, dass auf der Schulerweiterungsfläche in der Koblenzer Goldgrube schon einmal eine Schule stand. Die jüngsten Pläne für eine Interimsschule stoßen allerdings auf deutliche Kritik von Anwohnern. Matthias Kolk

Viele Eltern von Grundschulkindern und Anwohner in der Koblenzer Goldgrube sehen die Pläne für eine Interimsschule in ihrem Stadtteil kritisch. Die Stadt sucht nun den Austausch – und zwar noch bevor der Stadtrat eine finale Entscheidung trifft.

Noch bevor final entschieden ist, ob das Max-von-Laue-Gymnasium übergangsweise in die Goldgrube ziehen wird, sucht die Stadt den Dialog mit Bewohnern des Stadtteils. Am Dienstag, 12. Mai, wird es eine Infoveranstaltung in der Turnhalle der Grundschule Pestalozzi geben.







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