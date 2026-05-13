Im Koblenzer Stadtteil Goldgrube haben Vertreter der Verwaltung und zwei Schulleiter über die Pläne für einen Übergangs-Schulstandort informiert – und zum Teil harsche Kritik eingesteckt. Aber in manchen Punkten ist man auch näher zusammengerückt.
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Noch mehr Verkehr, zu wenig Parkplätze, große Mengen an Schülern und Kita-Kindern und deren Eltern: Die Stimmung im Koblenzer Stadtteil Goldgrube ist aufgeheizt, wenn es um die Planung eines übergangsweisen Schulstandorts hier geht. Und so ist auch die Atmosphäre bei einer Bürgerversammlung in der Turnhalle der Pestalozzischule am Dienstagabend nicht unbedingt freundlich: „Haben Sie ruhig Vertrauen in die Verwaltung, dass wir Ihre Belange ernst ...