Weltrekord in Kobern-Gondorf Schulkinder basteln die längste Hexentreppe der Welt Marie Volz 03.09.2026, 12:00 Uhr

i Die Klasse 4a in Kobern-Gondorf hat Unglaubliches geschafft: Zusammen haben sie die längste Hexentreppe der Welt gebastelt. Marius Schimmel

Gemeinsam einen Weltrekord aufzustellen, hat die jetzige Klasse 4a in Kobern-Gondorf zusammengeschweißt. Den Rekord für die längste Hexentreppe überboten sie mehr als deutlich – und verhalfen damit nebenbei anderen Kindern auf der Welt zu Essen.

Die Klasse 4a der Grundschule an der Niederburg in Kobern-Gondorf hat einen neuen Weltrekord aufgestellt: Mit ihrer selbst gebastelten Hexentreppe haben die Schulkinder einen neuen Weltrekord aufgestellt – und zwar mit Abstand. Wie es zu der Aktion kam und wie sich der Weltrekord für die Klasse anfühlt, erzählt Klassenlehrerin Gabi Haas unserer Redaktion.







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