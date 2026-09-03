Weltrekord in Kobern-Gondorf
Schulkinder basteln die längste Hexentreppe der Welt
Die Klasse 4a in Kobern-Gondorf hat Unglaubliches geschafft: Zusammen haben sie die längste Hexentreppe der Welt gebastelt.
Die Klasse 4a in Kobern-Gondorf hat Unglaubliches geschafft: Zusammen haben sie die längste Hexentreppe der Welt gebastelt.
Marius Schimmel

Gemeinsam einen Weltrekord aufzustellen, hat die jetzige Klasse 4a in Kobern-Gondorf zusammengeschweißt. Den Rekord für die längste Hexentreppe überboten sie mehr als deutlich – und verhalfen damit nebenbei anderen Kindern auf der Welt zu Essen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Klasse 4a der Grundschule an der Niederburg in Kobern-Gondorf hat einen neuen Weltrekord aufgestellt: Mit ihrer selbst gebastelten Hexentreppe haben die Schulkinder einen neuen Weltrekord aufgestellt – und zwar mit Abstand. Wie es zu der Aktion kam und wie sich der Weltrekord für die Klasse anfühlt, erzählt Klassenlehrerin Gabi Haas unserer Redaktion.
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