Baumaßnahmen 2026
Schulen, Kitas, Freibad: Das steht in Koblenz an
Die größte Kita der Stadt entsteht in der Goldgrube. Dies ist nur eine von vielen Baustellen in Koblenz.
Die größte Kita der Stadt entsteht in der Goldgrube. Dies ist nur eine von vielen Baustellen in Koblenz.
Alexej Zepik

Ein Blick auf die Planungen für das laufende Jahr zeigt: An vielen Schulen und Kitas in Koblenz stehen Erweiterungen oder Sanierungen an. Und auch am Freibad auf dem Oberwerth tut sich bald was.

Lesezeit 2 Minuten
Eine lange Liste an laufenden und anstehenden Baumaßnahmen, die unter der Regie des Zentralen Gebäudemanagements stehen, hat die Stadt Koblenz vorgelegt.1Klimaschutzprojekte: Im Rahmen des Landesförderprogramms „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (Kipki) erhält die Stadt Koblenz knapp 5 Millionen Euro als 100-prozentige Förderung für Maßnahmen zum Klimaschutz.

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