Ein Blick auf die Planungen für das laufende Jahr zeigt: An vielen Schulen und Kitas in Koblenz stehen Erweiterungen oder Sanierungen an. Und auch am Freibad auf dem Oberwerth tut sich bald was.
Lesezeit 2 Minuten
Eine lange Liste an laufenden und anstehenden Baumaßnahmen, die unter der Regie des Zentralen Gebäudemanagements stehen, hat die Stadt Koblenz vorgelegt.1Klimaschutzprojekte: Im Rahmen des Landesförderprogramms „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (Kipki) erhält die Stadt Koblenz knapp 5 Millionen Euro als 100-prozentige Förderung für Maßnahmen zum Klimaschutz.