Der Sturm von Mittwochabend sorgte in Bendorf für viele Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Viele Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das hat nun auch eine weitere Konsequenz: Das Schützenfest in Sayn wurde abgesagt.
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Eigentlich wollten sie am Samstag feiern: Die Schützen aus Sayn mussten nun aber ihr Schützenfest, das für den morgigen Tag geplant war, absagen. Grund dafür ist das Unwetter von Mittwochabend. „Die entstandenen Schäden auf unserem Schützengelände – darunter umgestürzte Bäume und gekappte Stromleitungen – machen eine sichere Durchführung leider unmöglich“, heißt es auf der Seite der Schützengesellschaft Sayn 1843.