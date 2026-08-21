Folgen des Sturms Schützengesellschaft Sayn sagt ihr Fest ab Eva Hornauer

Matthias Kolk 21.08.2026, 14:00 Uhr

i Während des Sturms am Mittwoch sind auf dem Gelände des Schützenvereins in Sayn Bäume umgestürzt. Peter Friedhofen

Der Sturm von Mittwochabend sorgte in Bendorf für viele Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr. Viele Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das hat nun auch eine weitere Konsequenz: Das Schützenfest in Sayn wurde abgesagt.

Eigentlich wollten sie am Samstag feiern: Die Schützen aus Sayn mussten nun aber ihr Schützenfest, das für den morgigen Tag geplant war, absagen. Grund dafür ist das Unwetter von Mittwochabend. „Die entstandenen Schäden auf unserem Schützengelände – darunter umgestürzte Bäume und gekappte Stromleitungen – machen eine sichere Durchführung leider unmöglich“, heißt es auf der Seite der Schützengesellschaft Sayn 1843.







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