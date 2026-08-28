Gemeinsam geht es leichter von der Hand, auch die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter. Das trifft auch auf die Schützen in Bendorf-Sayn zu, die noch am vergangenen Wochenende ihr Schützenfest absagen mussten.
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Wenn man gemeinsam anpackt, geht alles schneller: Das hat nun auch die Schützengesellschaft Sayn bewiesen. Beim Unwetter der vergangenen Woche war etwa ihr Schützenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so berichtete es der Vorsitzende des Vereins, Peter Friedhofen, unserer Redaktion.