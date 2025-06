Für eine spektakuläre Aktion haben 250 Kinder und Vertreter von Gemeinde und Vereinen im Koblenzer Stadtteil Rübenach gesorgt. Direkt am Ortseingangsschild und einem riesengroßen, selbst gestalteten Werbeplakat platzierten sie sich am Donnerstag für ein Foto auf der Aachener Straße, verkehrsmäßig abgeschirmt von der Polizei. So wiesen sie auf das große Schulfest hin, das am 14. Juni im Rahmen des 1250-jährigen Bestehens von Rübenach gleichzeitig auch als Dorffest stattfindet.

Die Idee für dieses ungewöhnliche Plakatprojekt hatte Schulleiter David Janser. Der eigens zum Ortsjubiläum gegründete Verein „1250 Jahre Rübenach“ griff finanziell unter die Arme, und der Förderverein der Grundschule stattete alle Klassen mit hochwertigen Malstiften aus. Jedes Kind malte sich selbst, und alle Bilder wurden digital zu einem Gemeinschaftsbild zusammengesetzt. Nun kann sich jedes Kind auf diesem Kunstwerk der Schulgemeinschaft entdecken, zu der auch Bubenheimer gehören.

i Das Plakat am Ortseingang wurde aus Selbstporträts aller Kinder gefertigt. Wolfgang Lucke

„Zusammen leben, zusammen feiern – in Schule und Dorf verein(t)” lautet das Motto des Schulfestes und stellt das Zusammenleben im Dorf mit der Grundschule und den Vereinen, Einrichtungen und Institutionen in den Mittelpunkt.

Das Ortsjubiläum gibt Anlass, sagt Janser, in der Vergangenheit zu schwelgen, die Gegenwart zu feiern, den Blick nach vorn zu richten. „Die Grundschüler sind es, die die Zukunft der Dörfer sichern, sich zunehmend mit ihrem Heimatort identifizieren, die Vereine heute und morgen mit Leben füllen und sich zukünftig für die Gemeinschaft starkmachen werden.”

Eigener Schulsong wird erstmals aufgeführt

Nahezu alle Vereine und Institutionen aus Rübenach und Bubenheim bieten zum Schulfest Aktionen oder kreative Angebote an. Los geht es am Samstag, 14. Juni, um 11 Uhr auf dem Schulhof mit einem Höhepunkt: Alle Kinder werden gemeinsam das neue Schullied „Grundschule mit Herz” aufführen, das für die Schule von dem Musiker Sebastian Wittig mit den Schülern getextet und komponiert und mit der neu gegründeten Schulband einstudiert wurde.