Ausstellung im Haus Metternich Schüler schaffen Kunstwerke mit Botschaften Winfried Scholz 31.01.2026, 06:00 Uhr

i Mit einem riesigen Plakat fordern die Kinder, die Kriege zu beenden. Winfried Scholz

„Was ich euch schon immer mal sagen wollte“ – so lautet das Motto einer Ausstellung, die derzeit im Künstlerhaus Metternich zu sehen ist. Junge Künstler von drei Koblenzer Schulen haben beeindruckende Werke geschaffen.

„Kunst ist schöner als Unterricht“ steht auf einem künstlerisch gestalteten Plakat. Zu sehen ist es in der Ausstellung „Was ich euch schon immer mal sagen wollte“ im Künstlerhaus Metternich. Dort, wo renommierte Künstler ihre Werke präsentieren, werden jetzt Kunstwerke ausgestellt, die Schülerinnen und Schüler dreier Koblenzer Schulen geschaffen haben.







Artikel teilen

Artikel teilen