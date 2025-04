Es gibt viele Projekte zum Umweltschutz. Auch in der Region um Koblenz. Nun haben sieben Schulen an einem Wettbewerb zum Altkleidersammeln teilgenommen – und eine beachtliche Menge alter Klamotten zusammengetragen.

Der Aralsee in Zentralasien ist zu 90 Prozent ausgetrocknet. Ein wichtiger Grund ist die Herstellung von Kleidern. Die Schülerinnen und Schüler der 4a und 4b der Kirschblütenschule in Mülheim-Kärlich finden das schockierend. Sie nennen beim Besuch der Rhein-Zeitung Zahlen: Tausende Liter Wasser würden etwa zur Herstellung einer einzigen Jeans benötigt. Sie gewöhnen sich nur schwer an die Vorstellung, dass die Kleidung, die sie gerade anhaben, mehrere Kubikmeter Wasser verbraucht hat.

Es geht um Textilherstellung und Nachhaltigkeit

Mit Fakten rund um das Thema Textilherstellung und Nachhaltigkeit haben sich in den vergangenen Wochen Klassen von insgesamt sieben Schulen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz beschäftigt, die am „Textil Race“ der Initiative „Das macht Schule“ teilgenommen haben. „Das macht Schule“ hat das Konzept aus den Niederlanden nach Deutschland geholt und wird dabei vom Umweltbundesamt, Stiftungen und Unternehmen unterstützt.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, dass Schulklassen im Wettstreit so viele Alttextilien wie möglich sammeln. Dadurch sollen das ökologische Bewusstsein und nachhaltiges Handeln gefördert werden. Der Schulwettbewerb lief im Kreis Ahrweiler, in Koblenz, im Kreis Mayen-Koblenz und im Kreis Rhein-Hunsrück ab Mitte März, nun ging er zu Ende. Es wurden Kleidung und Schuhe, aber auch Bettwäsche, Stofftiere und Handtücher zusammengetragen von Nachbarn, Freunden, Familien und so fort. Aufmerksam gemacht haben die Schüler auf sich mit Flyern, Plakaten und auch Radiomeldungen. Und: Die Schülerinnen und Schüler sammelten nicht nur, sie reparierten auch.

Eigene Erwartungen übertroffen

Die Klassen 4a und 4b aus Mülheim-Kärlich haben als gemeinsames Team unter Leitung der Lehrerinnen Anja Hannes und Christina Schunk teilgenommen. Sie haben fast zwei Tonnen Altkleider gesammelt und damit sogar ihre eigenen Erwartungen übertroffen. Sie landeten damit auf Platz zwei des Wettbewerbes und gewannen 250 Euro für die Klassenkassen. Zudem beschäftigten sie sich mit Themen wie „Fast Fashion“, mit Kinderarbeit und mehr.

Viertklässlerin Ava sagt: „Wir haben es gut und können in einem Laden ein T-Shirt kaufen, aber andere haben es nicht so gut.“ Pascal und Emily beklagen zudem, dass Kleidung durch die ganze Welt transportiert werden muss und dafür viel Regenwald abgeholzt wird. Nun hoffen die Viertklässler, dass mehr in Secondhand-Läden, per Kleinanzeigen und auf Flohmärkten gekauft wird.

i Haben am "Textil Race" teilgenommen: Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Kirschblütenschule und ihre Lehrerin Christina Schunk. Konstantin Kalenberg

Gesamtsieger in der Region – auch andernorts gab es „Textil Races“ – ist die 5b der Albert-Schweitzer-Realschule-plus aus Koblenz. Diese Schüler dürfen sich nun sogar als Preis auf einen Ausflug ins NaturGut Ophoven nach Leverkusen freuen. Die 5b aus Koblenz hat 3,8 Tonnen Altkleider gesammelt. Laut ihrer Lehrerin Julia Kirchner waren ihre Schüler sehr motiviert. Sie haben in ihrer Schul-, aber auch ihrer Freizeit Kleider gesammelt. Julia Kirchner hofft nun, dass ihre Schüler mehr Wert auf den Umgang mit Kleidung legen.

„Wir haben es gut und können in einem Laden ein T-Shirt kaufen, aber andere haben es nicht so gut.“ – Viertklässlerin Ava

Auf dem dritten Platz landete eine Klasse der Helene-Pagés-Schule aus Bendorf. Sie gewann 150 Euro für die Klassenkasse. Die Klasse 6e des Wilhelm-Remy-Gymnasiums aus Bendorf erreichte den sechsten Platz. Laut Lehrerin Simone Kindel haben die Schüler viel selbst geleistet, sie half vor allem organisatorisch. Auch haben sich Eltern sehr engagiert.

Simone Kindel hat eine zweigeteilte Meinung über das „Textil Race“. Sie findet gut, dass die Schüler Werbung erstellen sollten, Personen ansprechen und Termine einhalten mussten, „da das sonst nicht so im Unterricht vorkommt“. Sie sieht jedoch Verbesserungsmöglichkeiten beim Punktesystem: Etwa gab es Punkte, wenn die Schüler Altkleidung über Ebay verschenkt haben, jedoch nicht, wenn die Schüler sie einfach dem Nachbarn geschenkt haben. „Das macht Schule“ begründet dies mit Nachweisbarkeit und Dokumentation.

i Die Klasse 6e des Wilhelm-Remy-Gymnsasium in Bendorf. Simone Kindel

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) äußerte sich zu dem Wettbewerb noch vor dessen Start. So sagte Leo Biewer, Präsident des DRK-Bezirksverbandes Koblenz: „Uns ist es in unserer täglichen Arbeit wichtig, dass schon den Jüngsten auf praktische Weise die Wichtigkeit eines sorgsamen und langlebigen Umgangs mit Bekleidung und Ihrer umweltgerechten Entsorgung aufgezeigt wird.“

Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen Landesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Katrin Eder. Bei der Preisverleihung am Donnerstag in Koblenz in der Albert-Schweitzer-Realschule-plus sagte die Ministerin: „Bei dem Wettbewerb haben die Kinder und Jugendlichen kreativ gezeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein großes politisches Thema ist, sondern auch ganz praktisch im Alltag umgesetzt werden kann“.

Bewusstsein für Altkleider schärfen

Die Globus-Stiftung finanzierte das „Textil Race“. Ihre Vorsitzende Graciela Bruch sagte, dass sie auch jungen Menschen die Gelegenheit bieten wollen, sich zu engagieren.

Insgesamt wurden von den sieben Schulen in der Region 10,7 Tonnen Alttextilien gesammelt. Diese werden nun zurück in den Kreislauf geführt. Viele Schüler hoffen nun, dass es ein größeres Bewusstsein für Altkleidung gibt – und der Aralsee in Zentralasien nicht noch weiter austrocknet.