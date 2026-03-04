Es ist ein Thema, das sie ganz konkret angeht: Nach vielen Jahren werden in Deutschland bald wieder junge Männer einer Musterung unterzogen. Und es wird auch über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. In Koblenz gibt es Widerstand.
Lesezeit 1 Minute
Die Koblenzer Stadtschüler∗innenvertretung spricht sich klar gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht beziehungsweise des Wehrdienstes auf Bundesebene aus. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung und rufen damit alle Schülerinnen und Schüler auf, sich an einer Demonstration am Donnerstag, 5.