Demo in Koblenz Schüler protestieren gegen Wehrpflicht Doris Schneider 04.03.2026, 11:42 Uhr

i Bei einem Schulstreik gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht haben sich im Dezember 2025 in Koblenz rund 200 Schüler beteiligt. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Es ist ein Thema, das sie ganz konkret angeht: Nach vielen Jahren werden in Deutschland bald wieder junge Männer einer Musterung unterzogen. Und es wird auch über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. In Koblenz gibt es Widerstand.

Die Koblenzer Stadtschüler∗innenvertretung spricht sich klar gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht beziehungsweise des Wehrdienstes auf Bundesebene aus. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung und rufen damit alle Schülerinnen und Schüler auf, sich an einer Demonstration am Donnerstag, 5.







Artikel teilen

Artikel teilen