Kritik am neuen Gesetz
Schüler in Koblenz streiken gegen den Wehrdienst
Etwa einhundert Demonstranten zogen am Donnerstag durch die Innenstadt, um gegen die Wehrpflicht zu protestieren.
Alexander Thieme-Garmann

Deutschlandweit gehen bei der Bewegung „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“ Schülerinnen und Schüler auf die Straße. In Koblenz zog am Donnerstag erneut eine Demo gegen den Wehrdienst durch die Innenstadt.

Rund 100 allen voran jüngere Menschen haben in Koblenz am Donnerstag gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Stadtschülervertretung. Nach einer Kundgebung auf der auf dem Bahnhofvorplatz zog die Menge durch die Innenstadt bis zum Zentralplatz.

