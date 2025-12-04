Schüler in Koblenz positionieren sich zum Wehrdienst

Der Bundestag berät am Freitag über den Gesetzesentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes. In der jungen Generation regt sich dagegen Widerstand, bundesweit und auch in Koblenz.

In Koblenz und in anderen Städten bundesweit demonstrieren am Freitag Schülerinnen und Schüler gegen den Gesetzesentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes. Um 10 Uhr soll es vor dem Hauptbahnhof Koblenz mit einer Auftaktkundgebung losgehen. Die

Stadtschüler∗innenvertretung Koblenz ruft zwar nicht zur Teilnahme auf, äußert sich aber grundsätzlich zu dem Thema.