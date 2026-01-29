Gedenken in Kobern-Gondorf Schüler erinnern an die Verbrechen der Nazis Erwin Siebenborn 29.01.2026, 18:00 Uhr

i Einen Querschnitt über 25 Jahre Erinnerungen an die NS-Zeit und die damit verbundenen Schicksale von Menschen bot die Ausstellung beim Holocaust-Gedenktag. Erwin Siebenborn

Deportationen, Entrechtung, das Grauen in den Todeslagern: Seit 25 Jahren nimmt die Realschule plus in Kobern-Gondorf den Holocaust-Gedenktag zum Anlass, um sich Schicksale von Menschen vor Augen zu führen.

Seit 25 Jahren erinnert die Realschule plus in Kobern-Gondorf am Holocaust-Gedenktag, 27. Januar, an die Verbrechen der Nationalsozialisten und deren Opfer. Schülerinnen und Schüler nehmen den Tag zum Anlass, um sich die menschenverachtete Ideologie der Nazis, die Deportationen, die Entrechtung, das Grauen in den Todeslagern und die grausamen Schicksale von Menschen vor Augen zu führen.







Artikel teilen

Artikel teilen