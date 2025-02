Tag der Kinderhospizarbeit Schüler aus Region Koblenz unterstützen Hospizgedanken 06.02.2025, 12:51 Uhr

i Viele ehrenamtlich Mitarbeitende des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes brachten sich im Vorfeld aktiv in das kreative Großprojekt ein, stellvertretend Marion Thiel, die in der Aula der St.-Franziskus-Schule den Schülern Einblicke in die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes gab. André Hahn/St.-Franziskus-Schule Koblenz

Sie basteln, malen, singen, musizieren, schreiben Gedichte oder stellen etwas szenisch dar: Mehr als 40 Klassen aus 14 Schulen unterstützen den Hospizgedanken am Tag der Kinderhospizarbeit.

Etwa 40.000 Kinder und Jugendliche sind nach Schätzungen des Deutschen Kinderhospizverbandes in Deutschland lebensverkürzt erkrankt. Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar soll zum einen die Lebenssituation schwerstkranker Kinder und ihrer Angehörigen in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken, zum anderen auf die Arbeit der Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland aufmerksam machen.

