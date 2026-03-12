Acht- & Neuntklässler auf Tour Schüler aus Kobern-Gondorf wollen die Alpen überqueren Annika Wilhelm 12.03.2026, 11:56 Uhr

i 13 Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Kobern-Gondorf wollen die Alpen überqueren. Das ist Teil des Projekts Herausforderung. Ihre Route steht schon fest. Annika Wilhelm

Sie sind das Moseltal gewohnt, doch bald wartet das Hochgebirge auf sie: 13 Schüler aus Kobern-Gondorf wollen zu Fuß über die Alpen wandern. ﻿Für viele ist das unvorstellbar, sie stellen sich aber der Herausforderung.

Kein W-Lan, das gemütliche Bett ist acht Stunden Fußmarsch entfernt und die Füße tun langsam weh: Dreizehn Schülerinnen und Schüler der Realschule plus in Kobern-Gondorf haben sich bewusst hierfür entschieden. Das könnte ihre Realität werden, wenn sie Ende Mai als Gruppe unterwegs sind.







