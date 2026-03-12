Sie sind das Moseltal gewohnt, doch bald wartet das Hochgebirge auf sie: 13 Schüler aus Kobern-Gondorf wollen zu Fuß über die Alpen wandern. Für viele ist das unvorstellbar, sie stellen sich aber der Herausforderung.
Lesezeit 4 Minuten
Kein W-Lan, das gemütliche Bett ist acht Stunden Fußmarsch entfernt und die Füße tun langsam weh: Dreizehn Schülerinnen und Schüler der Realschule plus in Kobern-Gondorf haben sich bewusst hierfür entschieden. Das könnte ihre Realität werden, wenn sie Ende Mai als Gruppe unterwegs sind.