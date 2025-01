Ausstellung in Realschule Plus Schüler arbeiten NS-Schicksale von Kindern auf Erwin Siebenborn 29.01.2025, 11:00 Uhr

i Eine Ausstellung informiert in der Realschule plus in Kobern-Gondorf über den Holocaust in Deutschland und an der Untermosel. Erwin Siebenborn

Zum internationalen Holocaustgedenktag haben sich Zehntklässler der Realschule Plus in Kobern-Gondorf mit den Gräueltaten der Nazis beschäftigt. Für sie ist klar: Auch Hetze und Fake News auf sozialen Medien sollte gestoppt werden.

Der internationale Holocaustgedenktag erinnert jährlich am 27. Januar an die Opfer des brutalen und totalitären Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 in Deutschland. Nicht nur in Metropolen, sondern auch in Dörfern wurden damals Menschen unter dem Deckmantel einer verbrecherischen Ideologie verfolgt, gequält, entrechtet und ermordet.

