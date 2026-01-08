Rund 300 Stellen ausgegliedert Schrumpft ZF in Koblenz um 750 Arbeitsplätze? Jan Lindner 08.01.2026, 14:41 Uhr

i In der ZF-Niederlassung im Koblenzer Stadtteil Kesselheim arbeiten noch rund 2100 Menschen. Alexej Zepik

Der Autozulieferer ZF hat in Koblenz derzeit rund 2100 Mitarbeiter – bald aber ein Drittel weniger? ZF will bekanntlich rund 450 Arbeitsplätze in Kesselheim abbauen. Darüber hinaus werden 300 Stellen an die Samsung-Tochter Harman ausgelagert.

Bis zu 14.000 Stellen will der angeschlagene Autozulieferer ZF Friedrichshafen bundesweit bis Ende 2028 streichen. Tausende Jobs sind schon weggefallen. Am Koblenzer ZF-Standort in Kesselheim sollen bis zu 450 der 2100 Arbeitsplätze gestrichen werden.







