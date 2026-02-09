Koblenzer Semesterkonzert Schreiender Hirsch sorgt für volles (Gottes-)Haus Markus Müller 09.02.2026, 11:12 Uhr

i Katerina Chatzinikolau, 1990 in Herne geborene Geigerin mit griechischen Wurzeln, fesselt mit ihrer energischen Präsenz und äußerst tempramentvollem Spiel gleich zu Beginn des Konzerts die Besucher. Markus Müller

Wege in die Romantik will das aktuelle Semesterkonzert der Universitätsmusik Koblenz aufzeigen und öffnet dazu die Türen der Kastorkirche. Die Zuhörer kommen in Scharen und in den Genuss einer abwechslungsreichen Chor- und Orchesterdarbietung.

Sänger und Instrumentalisten der Universitätsmusik Koblenz schaffen es immer wieder, für ein volles Haus zu sorgen. Im aktuellen Fall ist es das Gotteshaus St. Kastor in Koblenz. Ja, die Akteure – Universitätschor und Junges Symphonieorchester sowie die Solistinnen Katerina Chatzinikolau und Vera Senkovskaja unter der Gesamtleitung von Christina Jeub – wandeln auf gleich drei Wegen auf den Straßen der Romantik, geführt von Felix Mendelssohn ...







