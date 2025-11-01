Ausflugsangebote nahe Koblenz Schrägaufzüge in der Region: Besondere Fahrten erleben 01.11.2025, 10:30 Uhr

Der Schrägaufzug in Koblenz bietet ein besonderes Fahrerlebnis. Auch in der Großregion rund um die Stadt am Eck gibt es ähnliche Berg- und Talfahrangebote.

Schräg, schräger: Schrägaufzug. Die Kabine in Koblenz, die hoch aufs Plateau mit der Festung Ehrenbreitstein fährt, ist in der Region nicht allein. Wo man rund um Koblenz noch mit dem Aufzug hoch hinaus kommt, und wo sich ein Projekt zerschlagen hat

Es muss nicht immer eine Seilbahn sein, um eine besondere Berg- und Talfahrt zu erleben: In Koblenz kann man beispielsweise per Schrägaufzug vom Stadtteil Ehrenbreitstein hoch aufs Festungsplateau gelangen und dabei eine tolle Aussicht auf die Stadt genießen – ein Angebot im ÖPNV, worüber auch die Jugendherberge oben angeschlossen ist.







