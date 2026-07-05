Gedenktag in Koblenz
Schornsteinfeger feiern Peter-Friedhofen-Tag
Hinter dem Peter-Friedhofen-Haus in der Florinspfaffengasse, in dem die Schornsteinfeger-Innung am 7. Juli den Peter-Friedhofen-
Hinter dem Peter-Friedhofen-Haus in der Florinspfaffengasse, in dem die Schornsteinfeger-Innung am 7. Juli den Peter-Friedhofen-Tag feiert, befindet sich eine kleine Kapelle. An ihrem Bau wirkte Peter Friedhofen selbst mit.
Peter Karges

Bevor er den Orden der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf gründete, war Peter Friedhofen als Schornsteinfeger in Ahrweiler tätig. Deswegen widmet ihm die Innung alljährlich einen besonderen Gedenktag – diesmal in Koblenz.

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Mitte des 19. Jahrhunderts war die Koblenzer Altstadt nicht nur ein Ort voller Leben, sondern auch voller Leid. Die Wohnungen waren eng und überbelegt, die hygienischen Verhältnisse oft katastrophal und die Ernährung unzureichend. Vor allem Kinder, Alte und Kranke litten.

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