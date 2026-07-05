Bevor er den Orden der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf gründete, war Peter Friedhofen als Schornsteinfeger in Ahrweiler tätig. Deswegen widmet ihm die Innung alljährlich einen besonderen Gedenktag – diesmal in Koblenz.
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Mitte des 19. Jahrhunderts war die Koblenzer Altstadt nicht nur ein Ort voller Leben, sondern auch voller Leid. Die Wohnungen waren eng und überbelegt, die hygienischen Verhältnisse oft katastrophal und die Ernährung unzureichend. Vor allem Kinder, Alte und Kranke litten.