Markt eröffnet am 20. November Schon wird es auf den Koblenzer Plätzen weihnachtlich Doris Schneider 30.10.2026, 18:00 Uhr

i Marco Koenitz (links) und Jan Moryson blicken gemeinsam auf den Koblenzer Weihnachtsmarkt voraus. Doris Schneider

Gestern hatte man gefühlt noch das T-Shirt an. Aber egal, wie das Wetter ist, am Freitag vor Totensonntag – in diesem Jahr am 20. November – wird in Koblenz der Weihnachtsmarkt eröffnet. Schon jetzt stehen viele Buden. Ein Überblick.

Weihnachten naht. Noch sind es tatsächlich rund acht Wochen bis Heiligabend, aber in Koblenz beginnt traditionell die Weihnachtszeit mit der Eröffnung des beliebten Weihnachtsmarktes, in diesem Jahr am Freitag, 20. November. Schon jetzt sind viele Buden aufgestellt, am Zentralplatz werkeln die Arbeiter, um die charakteristischen roten und blauen Häuschen zusammenzubauen.







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