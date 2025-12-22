Private Initiative in Koblenz Schon mehr als 600.000 Euro flossen für kranke Kinder Doris Schneider 22.12.2025, 18:00 Uhr

i Corinna Gerhards und der Chefarzt der Kinderklinik, Thomas Nüßlein, sind überwältigt von der Spendenbereitschaft der Menschen. Alexej Zepik

Am Anfang war eine Idee: Die Koblenzerin Corinna Gerhards wollte die Kinderklinik am Kemperhof unterstützen, in der Tag für Tag Leben gerettet werden, und privat Spenden sammeln. Das hat sie nun zum dritten Mal getan – mit überwältigendem Erfolg.

Bei der jüngsten Spendenaktion zugunsten der Kinderklinik am Koblenzer Kemperhof sind enorme 212.150 Euro zusammengekommen. Es ist das dritte Mal, dass die Koblenzerin Corinna Gerhards zu einer Spende vor Weihnachten aufgerufen hat – aus persönlicher Dankbarkeit kam dieser Impuls, schildert sie.







