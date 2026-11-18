Wenn sie die Summen nennt, dann wird richtig klar: In ihren bisherigen drei Spendensammlungen für die Kinderklinik am Kemperhof hat die Koblenzerin Corinna Gerhards enorm viel bewegt. Viele Menschen, gute Ideen und enorm viel Geld.
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Mehr Menschen, die sich für die Kinderklinik am Koblenzer Kemperhof engagieren, die ein paar Stunden ihrer Zeit schenken und beispielsweise im Förderverein mitarbeiten, ist das Haupt-Spendenziel der diesjährigen Aktion „Weihnachtsgeschenk für die Kinderklinik“, die die Koblenzerin Corinna Gerhards nun zum vierten Mal organisiert.