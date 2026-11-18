4. Weihnachtsaktion in Koblenz Schon Hunderttausende Euro Spenden für die Kinderklinik Doris Schneider 18.11.2026, 13:00 Uhr

i Vor ein paar Jahren hat das Team der Kinderklinik einem der Söhne von Corinna Gerhards das Leben gerettet – aus Dankbarkeit sammelt sie nun zum vierten Mal in der Vorweihnachtszeit Spenden. Doris Schneider

Wenn sie die Summen nennt, dann wird richtig klar: In ihren bisherigen drei Spendensammlungen für die Kinderklinik am Kemperhof hat die Koblenzerin Corinna Gerhards enorm viel bewegt. Viele Menschen, gute Ideen und enorm viel Geld.

Mehr Menschen, die sich für die Kinderklinik am Koblenzer Kemperhof engagieren, die ein paar Stunden ihrer Zeit schenken und beispielsweise im Förderverein mitarbeiten, ist das Haupt-Spendenziel der diesjährigen Aktion „Weihnachtsgeschenk für die Kinderklinik“, die die Koblenzerin Corinna Gerhards nun zum vierten Mal organisiert.







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