An der Schönstätter Marienschule haben 40 junge Frauen ihr Abitur gemacht. Sie sind in einer schönen Feier mit vielen Einlagen und Ehrungen feierlich verabschiedet worden.

i Der Abschlussjahrgang der Schönstätter Marienschule hat sich herausgeputzt. Daniel Bleyenberg

Mit einem feierlichen Gottesdienst und einer facettenreichen Abiturfeier endete die Schulzeit des Abschlussjahrgangs an der Schönstätter Marienschule (SMS). Die 40 Abiturientinnen zogen mit Tulpen in den Händen in die Pallottikirche in Schönstatt ein. Mit dem Abiturgottesdienst schloss sich der Bogen ihrer Schulzeit, die vor neun Jahren mit dem Einschulungsgottesdienst begann. Pater Jörg Gattwinkel begrüßte die Abiturientinnen, ihre Familien, Freunde, Lehrerinnen und Lehrer zu diesem „Moment der Besinnung und der Freude an der Schwelle zwischen dem, was schon geschafft ist, und dem, was gute Zukunft sein mag“. Passend zum Thema des Gottesdienstes sang der Musik-Grundkurs den Song von Silbermond „Auf, auf“. In seiner Auslegung des Evangeliums vom Senfkorn und Sauerteig ermutigte Pfarrer Gerd Götz die Abiturientinnen: „Lasst eure Schönheit wachsen. Macht diese Welt schöner!“ Er rief sie auf, ihre Liebe strahlen zu lassen, gute Früchte zu bringen und diese mit anderen zu teilen.

„Habt Mut, wachst weiter, blüht und bereichert die Welt!“

Das gab Schwester M. Gabriele, die Schulleiterin, den Frauen mit auf den Lebensweg.

Fortgeführt wurde die Entlassfeier in der Marienschule. Dort nahmen die jungen Damen Aufstellung für das Jahrgangsfoto. Danach begann das Programm der Abiturfeier unter dem Motto: „Abi springs – Follow the Call of the Discoball“ mit dem feierlichen Einzug der Abiturientinnen. Für gute Unterhaltung sorgten die beiden Stammkurslehrerinnen Laura Becker und Katharina Schunk, die an diesem Vormittag moderierten und ebenso wie die Oberstufenleiterin Daniela Speier zeigten, wie gut sie ihre Schülerinnen kennen und sie ins Herz geschlossen haben. Speier lobte: „Ihr habt so oft im Unterricht geglänzt und bringt heute die Aula zum Strahlen.“ In ihrer an den Begriff „springs“ aus dem Abi-Motto anknüpfenden Begrüßung zitierte die Leiterin ein Gedicht über den Frühling als Zeit des Wachsens und Blühens. „Ihr seid nun erwachsen“, sagte sie den Abiturientinnen. „Habt Mut, wachst weiter, blüht und bereichert die Welt!“ Sie dankte für die schöne Zeit und wünschte den scheidenden Schülerinnen Gottes Segen und alles Gute.

Eine Art Rampe für die Zukunft

Humorvoll und mit Augenzwinkern blickten Laura Becker und Katharina Schunk auf den Alltag und besondere Highlights der Oberstufenzeit zurück. „Wir sind stolz auf euch“, riefen sie ihnen zu. „Bleibt wissbegierig und begeisterungsfähig, immer fair und neugierig auf das, was vor euch liegt!“ In ihren Abschiedsworten kam Schwester M. Gabriele in Anlehnung an „springs“ auf das Sprungbrett zu sprechen. „Das Abitur ist eine Art Rampe in die Zukunft“, die Schwung gibt, Neues zu wagen. „Die Voraussetzung für einen Sprung ins Glück habt ihr hier gewonnen.“ Schwester M. Gabriele dankte für das vielfältige Engagement in der Schulgemeinschaft: „Wir schätzen euren Einsatz hoch.“ Sie dankte auch den Eltern und Geschwistern, den Freunden, den Klassengemeinschaften, den Lehrerinnen und Lehrern, der SMS-Leiterin, ohne die es den phänomenalen Absprung nicht gäbe. Am Ende ihrer Rede rief sie den Abiturientinnen zu: „Die Welt braucht euch, denn sie hat heute mehr denn je Menschen mit positiver Ausstrahlung nötig! Menschen, wie ihr es seid!“

Abschiedsworte der Elternschaft

Strahlend war dann auch der Auftritt von Schulchor und Schulorchester, die „I Ain’t Worried“ (One Republic) darboten. Zwei Abiturientinnen, die jahrelang im Chor mitgesungen haben, wurden mit Dank verabschiedet. Die Rede der Jahrgangseltern hielt Karin Leithold. Aus Elternperspektive habe die Unter-, Mittel- und Oberstufe wie eine große „Playlist“ gewirkt. Jetzt gehe es darum, in Bewegung zu bleiben, seinem eigenen Beat zu folgen, den Platz auf der großen Tanzfläche des Lebens zu finden. Karin Leithold dankte den DJs, den Lehrern, die die Schülerinnen mit viel Wissen und Geduld und endlosen Korrekturen begleitet haben. Sie würdigte auch die Eltern als Helfer, Zuhörer und Motivationstrainer ihrer Töchter. In ihrem Grußwort charakterisierte Serafina La Cava, die Vorsitzende des Schulelternbeirates, die Abiturientinnen als „jung, talentiert, hübsch und leistungsfähig“. Sie gratulierte ihnen im Namen der Eltern der gesamten Schulgemeinschaft und überreichte jeder später einen Schlüsselanhänger mit einer Discokugel zur Erinnerung an die Schulzeit an der SMS. Die Rede des Abiturjahrgangs hielten heiter und humorvoll und zugleich angereichert mit Lebensweisheiten Stella Perscheid und Corinna Mondorf, die die Kursgemeinschaft als „richtige Familie“ erlebt hatten. Auch die Schülersprecherinnen ließen es sich nicht nehmen, herzlich zu gratulieren.

Ehrenpreise verliehen

Zu welchen Glanzleistungen der Abijahrgang fähig ist, zeigte Nathalie Habetz, die am Flügel „Time“ von Hans Zimmer in einer eigenen Bearbeitung virtuos zu Gehör brachte. Dann war er gekommen, der große Augenblick der Überreichung der Abiturzeugnisse. Ausgezeichnet wurden herausragende Leistungen in den Fächern Chemie, Physik, Mathematik, Erdkunde und Geschichte. Silke Perscheid sprach die Anerkennung des Kreises der Ehemaligen für besondere Abiturergebnisse aus. Danach erhielten Stella Perscheid und Corinna Mondorf den Preis der Ministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, für vorbildliche Haltung und für besonderes außerunterrichtliches Engagement. Mit dem musikalischen Beitrag „Afterglow“ von Ed Sheeran, der vom gesamten Jahrgang auf der Bühne intoniert wurde, endete das Bühnenprogramm. Nach der Feier waren alle herzlich zum Sektempfang im Wintergarten und auf dem Hof eingeladen.

Das sind die 40 Abiturientinnen

Das ist die Schönstätter Abiturientia 2025: Ann-Cathrin Becker, Neuwied; Hannah Boldt, Vallendar; Lena Debrich, Bendorf; Celina Dott, Niederwerth; Vivien Egenolf, Montabaur; Isabella Fröhlich, Bannberscheid; Thea Fuhr, Höhr-Grenzhausen; Charlotte Geisen, Neuwied; Lucie Gerdum, Vallendar; Nathalie Habetz, Koblenz; Rabea Hammes, Breitenau; Hanna Haupt, Hillscheid; Lisa-Marie Heisterberg, Höhr-Grenzhausen; Lea Ivezic, Neuwied; Martha Jilek, Höhr-Grenzhausen; Lilly Jung, Koblenz; Elli Klein, Vallendar; Anne Klöckner, Niederwerth; Jule Lange, Neuwied; Sarah Leithold, Neuhäusel; Viola Molko, Vallendar; Corinna Mondorf, Moschheim; Alina Multrus, Koblenz; Lilly Nelles, Hundsdorf; Luisa Perscheid, Koblenz; Stella Perscheid, Koblenz; Lara Recklies, Höhr-Grenzhausen; Julia Sophie Reinert, Höhr-Grenzhausen; Annika Rülke, Vallendar; Katharina Schroeter, Weitersburg; Clara Seide, Bendorf; Lisa Skopek, Bendorf; Laetizia Stühler, Bendorf; Lena Trukenmüller, Vallendar; Xenia Unruh, Rengsdorf; Annabell Urban, Urbar; Rachel Vogt, Neuhäusel; Amelie Währ, Weitersburg; Sofie Wirth, Nauort; Jolina Zwick, Ebernhahn.