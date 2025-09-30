Wäre Corona nicht gewesen, hätte die Schönstätter Marienschule vor fünf Jahren ihr 75-jähriges Bestehen groß gefeiert. Nun holt man das in Vallendar nach – und wirft dabei einen Blick auf eine Schule, die in vielerlei Hinsicht anders ist als andere.
Die Schönstätter Marienschule (SMS) in Vallendar feiert diese Woche ihren 80. Geburtstag. Dann wird auch das 75-jährige Jubiläum nachgeholt, das vor fünf Jahren wegen Corona ausfallen musste. Die SMS beherbergt unter einem Dach ein Gymnasium und eine Realschule plus – beide staatlich anerkannt – für Mädchen in freier Trägerschaft der Schönstätter Marienschwestern.