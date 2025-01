Sanierung ist extrem aufwendig Schön und kaputt: Koblenzer Schloss wird eingerüstet 30.01.2025, 09:40 Uhr

i Das Schloss sieht prächtig aus - wenn man nicht genau hinschaut. Sascha Ditscher

Die meisten privaten Hausbesitzer bekommen Schnappatmung, wenn Dach und Fundamente ihres Eigenheims undicht sind. Wie viel höher die Kosten, wie viel länger die Sanierungszeit ist, wenn das Koblenzer Schloss betroffen ist: Die wichtigsten Infos.

Diese Baustelle kann man getrost eine Mega-Baustelle nennen. Von den Kosten her (rund 178 Millionen Euro sind eingeplant), vom Zeitrahmen her (mit Unterbrechung soll bis 2032 gearbeitet werden, also rund sieben Jahre), und auch von der Größenordnung her.

