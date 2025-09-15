Ein breit gefächertes Angebot, strahlender Sonnenschein und eine entspannte Atmosphäre verwandelten den Moselstadtteil Lay beim vierten Layer Hof- und Garagenflohmarkt in ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Bunte Luftballons und andere originelle Hinweise machten auf die Standorte der Stände aufmerksam. Schatzjäger freuten sich über den bunten Mix aus nützlichen Dingen, nostalgischen Kuriositäten, liebenswertem Krempel und vielen anderen reiz- und kunstvollen Objekten. Über sechzig Stände hielten ein abwechslungsreiches Angebot bereit. Es wurde gestaunt, entdeckt, geplaudert und gefeilscht. Die Angebotspalette erstreckte sich von gut erhaltener Kleidung, Hausrat und Geschirr über Bücher, Schuhe, Schallplatten, Schmuck, Spielsachen, modische Taschen bis zu Dekorationen und vielen anderen Schätzen. Auch die ehrenamtlich tätige Organisatorin Jutta Lewentz freute sich über die gelungene Veranstaltung – und schon jetzt auf die Neuauflage des Marktes im nächsten Jahr.