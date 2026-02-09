Koblenzer Stadtrat debattiert
Schlossstraße: Kreuzung soll neu geregelt werden
Ungefähr hier soll die Fußgängerzone in der Schlossstraße künftig beginnen und nicht mehr erst hinter der Kreuzung mit der Casinostraße wie jetzt.
Doris Schneider

Die Situation an einer Kreuzung in der Koblenzer Innenstadt ist für viele unübersichtlich: Wer hat an der Ecke Schlossstraße/Casinostraße eigentlich Vorfahrt, und dürfen Fußgänger auf der Straße gehen? Nun soll eine kleine Änderung Klarheit bringen.

Es geht um einige wenige Meter, um die eine Fußgängerzone verlängert werden soll – aber diese wenigen Meter könnten, so hoffen Koblenzer Verwaltung und viele Ratsmitglieder, mehr Sicherheit bringen, vor allem für Radfahrer. Andere sehen das Thema „Wie ist die Stadt für Autofahrer erreichbar?

