Die Situation an einer Kreuzung in der Koblenzer Innenstadt ist für viele unübersichtlich: Wer hat an der Ecke Schlossstraße/Casinostraße eigentlich Vorfahrt, und dürfen Fußgänger auf der Straße gehen? Nun soll eine kleine Änderung Klarheit bringen.
Lesezeit 3 Minuten
Es geht um einige wenige Meter, um die eine Fußgängerzone verlängert werden soll – aber diese wenigen Meter könnten, so hoffen Koblenzer Verwaltung und viele Ratsmitglieder, mehr Sicherheit bringen, vor allem für Radfahrer. Andere sehen das Thema „Wie ist die Stadt für Autofahrer erreichbar?