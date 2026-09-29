Mit Blick auf den Rhein
Schloss Stolzenfels: Café und Besucherzentrum geplant
Hoch über dem Rhein erhebt sich Schloss Stolzenfels – ein Meisterwerk der Rheinromantik, das mittelalterliche Substanz und preuß
Hoch über dem Rhein erhebt sich Schloss Stolzenfels – ein Meisterwerk der Rheinromantik, das mittelalterliche Substanz und preußische Architektur vereint.
Dieter Meyer/Archiv

Schloss Stolzenfels ist ein echtes Kleinod, doch es kann noch attraktiver werden: Das Land will in einem Empfangsgebäude oberhalb des Rheins ein Café und ein Besucherzentrum einrichten. Und auch Pflanzen könnten hier überwintern.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist vielleicht das bauliche Symbol der Rheinromantik schlechthin: das Schloss Stolzenfels südlich von Koblenz. Zumindest spricht der Erfolg hierfür. Denn jährlich lockt das Schloss, das der preußische König Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) unter der Mitwirkung des Baumeister Karl Friedrich Schinkel im neogotischen Stil wiederaufbauen ließ, unzählige Besucherscharen das idyllische Gründgesbachtal hinauf.
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