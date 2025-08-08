Während der jahrelangen Sanierung des Koblenzer Schlosses kann der Prunkbau nicht mehr als Eventlocation genutzt werden. Stadt und Bima wollen daher ihre Partnerschaft vorerst ruhen lassen – aber mit Option auf eine Wiederaufnahme.

Eigentlich hatte der städtische Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle den Mittelteil des Koblenzer Schlosses noch bis zum 31. Januar 2040 gepachtet, um dort Events und andere Veranstaltungen durchführen zu können. Doch nun hat man sich offenbar mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf die Aufhebung des Pachtvertrags geeinigt. Das teilt die Koblenz-Touristik auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Das Schloss ist ein beliebter Ort für Events, Feiern und Co. Bis ins Jahr 2032 wird es hier aber keine Veranstaltungen mehr geben. Der Grund: Das Schloss wird im großen Stil saniert, erst von außen bis 2028, dann von innen bis 2032. Mittlerweile stehen vor dem Schloss Bauzäune, die den Baustellenbereich vom öffentlichen Park abtrennen.

Schloss bleibt über Jahre gesperrt

Die Koblenz-Touristik erläutert zur Situation: „Aufgrund der notwendigen umfassenden Sanierung war eine weitere Nutzung des Mittelteils für Veranstaltungen nicht sinnvoll möglich.“ Man habe sich daher in konstruktiven Gesprächen mit der Bima „einvernehmlich“ auf die Aufhebung des Pachtvertrags geeinigt.

Die Bima bestätigt Vertragsgespräche mit der Stadt und teilt durch eine Sprecherin mit: „Unsere Vertragspartner haben Verständnis für die Situation. Von einer Baustelle gehen stets Gefahren aus, vor allem in diesem Umfang. Niemand soll zu Schaden kommen, weshalb auch Bauzäune errichtet wurden.“ Weiter heißt es: „Während der Gesamtsanierung finden keinerlei Veranstaltungen im Schloss statt.“

Das bedeutet auch, dass in der Zeit zwischen den zwei Bauabschnitten, in der die Bundesgartenschau im Jahr 2029 auch in Koblenz stattfinden soll, das Schloss nicht als Eventlocation genutzt wird. Nach der Gesamtsanierung wird aber eine Wiederaufnahme der Partnerschaft zwischen Stadt und Bima angestrebt.

Laut Koblenz-Touristik sieht der Aufhebungsvertrag eine Absichtserklärung zur erneuten Anmietung durch die Stadt vor. Vonseiten der Bima heißt es, es bestehe Einigkeit über die Option, nach Abschluss der Sanierung einen neuen Pachtvertrag abzuschließen.