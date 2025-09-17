Offenbar schließt das Medizinische Versorgungszentrum Galeria Med zum 1. Oktober – ob dies aber bedeutet, dass die acht Praxen in Neuwied, Koblenz, Andernach und der Region auch (alle) schließen, ist weiter unklar.
„Ich versuche seit einer Woche, die Praxis in Andernach zu erreichen“, schreibt ein Mann per E-Mail an unsere Zeitung, denn „dort liegen Untersuchungsergebnisse, die ich brauche, und ich habe ein Rezept bestellt.“ Dringend sei er auf die Ergebnisse der Blutwerte-Untersuchung und das Medikament angewiesen – und erreicht einfach niemanden.