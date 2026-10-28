Nostalgische Traktoren Schlepperfreunde Untermosel feiern 30-jährige Historie Erwin Siebenborn 28.10.2026, 10:30 Uhr

i Ihr 30-jähriges Bestehen feierten die Schlepperfreunde Untermosel im Schloss von der Leyen in Gondorf. Erwin Siebenborn

Nostalgische Traktoren sind ihre Leidenschaft: Die Schlepperfreunde Untermosel kamen zusammen, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern. Wo sie unterwegs sind.

Gemeinschaft, Leidenschaft und Tradition vereinen seit 30 Jahren die Schlepperfreunde Untermosel. Seit 1996 widmet sich der Verein der Pflege, dem Erhalt und Einsatz von nostalgischen Traktoren und historischer Landtechnik. Ihr Jubiläum feierten die Mitglieder mit einem Festakt im historischen Schloss von der Leyen in Gondorf.







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