Menschen aus Lay müssen am Donnerstag zeitweise auf ihre momentan kürzeste Umleitungsstrecke nach Koblenz verzichten. Dafür soll die danach aber wieder besser befahrbar sein.

Am Donnerstag, 26. Juni, werden die Schlaglöcher auf dem Layer Bergweg ausgebessert. Von 7.30 bis 15 Uhr ist der Bergweg an diesem Tag voll gesperrt. Grund dafür sind nicht nur die Reparaturarbeiten der Firma Alsdorf, sondern auch die Waldjugendspiele mit rund 1000 Teilnehmern. Diese werden am Donnerstag im Bereich des Bergweges abgehalten.

Seit die B49 zwischen Lay und Moselweiß voll gesperrt ist, dient der Bergweg in Richtung Hunsrückhöhenstraße/B327 vielen Layern als Umleitungsstrecke. Dafür wurde er vor der Vollsperrung der Bundesstraße extra hergerichtet, inklusive der Beseitigung einiger Schlaglöcher. Doch mittlerweile wurden einige Löcher wieder ausgefahren, was die Arbeiten nun nötig macht.

Als Alternative stehen am Donnerstag in der Zeit der Sperrung des Bergweges die Umleitungsrouten nach Koblenz durch das Kondertal/L208 nach Waldesch, über die B416 auf der anderen Moselseite in Richtung Güls oder der Weg von Dieblich über die A61 zur Verfügung.