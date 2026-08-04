Polizei prüft Zusammenhänge
Schlägereien und ein Toter am Samstag in Koblenz
Unter anderem der Burgstraße nahe des Florinsmarkts in der Koblenzer Altstadt hat es in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August
Unter anderem der Burgstraße nahe des Florinsmarkts in der Koblenzer Altstadt hat es in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August mehrere körperliche Auseinandersetzungen gegeben.
Alexej Zepik

Was ist in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August in der Koblenzer Altstadt passiert? Die Polizei berichtet von mehreren Einsätzen und von einem Toten in der Mosel. Und sie ermittelt, ob es mehr als nur zeitliche und örtliche Zusammenhänge gibt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Beitrag in der Facebook-Gruppe „Koblenzer Altstadt“ zu einer Schlägerei mit einem Verletzten nahe des Florinsmarkts wird dort und mittlerweile auch in anderen Kanälen rege diskutiert. Am Samstag habe die Polizei über Stunden Spuren gesichert, heißt es im Ursprungsbeitrag.
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