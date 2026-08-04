Was ist in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August in der Koblenzer Altstadt passiert? Die Polizei berichtet von mehreren Einsätzen und von einem Toten in der Mosel. Und sie ermittelt, ob es mehr als nur zeitliche und örtliche Zusammenhänge gibt.
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Ein Beitrag in der Facebook-Gruppe „Koblenzer Altstadt“ zu einer Schlägerei mit einem Verletzten nahe des Florinsmarkts wird dort und mittlerweile auch in anderen Kanälen rege diskutiert. Am Samstag habe die Polizei über Stunden Spuren gesichert, heißt es im Ursprungsbeitrag.